Eau potable au Bénin : Des quartiers de Parakou crient à la pénurie et appellent au secours

Dans la cité des Koburu, la gestion de l’eau potable par la SONEB suscite aujourd’hui un mélange de détresse et d’indignation. Alors que le quartier Oké-Dama traverse un calvaire hydrique sans précédent, le secteur de Zongo est le théâtre d’un gaspillage choquant dû à une panne de réseau non traitée. Depuis plus d’une semaine, les robinets sont désespérément secs à Oké-Dama.

Pour les ménages, le quotidien s’est transformé en un véritable parcours du combattant. Sans eau courante pour les besoins élémentaires — cuisine, hygiène ou entretien — les résidents sont contraints de parcourir des kilomètres ou de se rabattre sur des puits de fortune à la qualité douteuse. En cette période de forte chaleur, cette précarité devient une menace directe pour la santé publique.

Ce qui exacerbe la colère des populations, c’est le spectacle désolant offert au quartier Zongo, près de Sero Kora 3. Tandis qu’Oké-Dama mendie chaque goutte, une rupture de tuyauterie sur le réseau de la SONEB inonde une ruelle, laissant s’échapper des quantités massives d’eau potable.

Face à ce déséquilibre flagrant, les cris de détresse se multiplient. Les habitants d’Oké-Dama exigent le rétablissement immédiat de la fourniture d’eau, tandis que les voix s’élèvent pour que la brèche de Zongo soit colmatée sans délai. Pour les abonnés, il est inadmissible que « l’or bleu » soit gaspillé dans la rue quand des familles entières en sont privées.

Il faut dire que Parakou n’est qu’un cas isolé dans cette détresse. Même des quartiers de Cotonou souffrent cruellement de cette pénurie. La SONEB est désormais attendue au tournant pour corriger cette situation.