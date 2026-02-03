Échec du transfert de N'Golo Kanté en Turquie, voici la raison

N’Golo Kanté, le milieu de terrain français au parcours impressionnant, ne connaîtra pas de nouveau chapitre en Turquie. Après avoir porté les couleurs de l’US Boulogne, du SM Caen, de Leicester City où il a décroché le titre de champion d’Angleterre, puis de Chelsea pendant sept saisons, le champion du monde 2018 évolue depuis 2023 sous les couleurs d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. Son aventure saoudienne devait prendre fin cet hiver avec un transfert vers Fenerbahçe, mais les choses ont pris une tournure inattendue.

Fenerbahçe pointe du doigt Al-Ittihad après le transfert raté de N’Golo Kanté

Le club turc a officialisé l’échec du recrutement du milieu français dans un communiqué sans appel. D’après RMC Sport? Fenerbahçe affirme avoir respecté scrupuleusement toutes les étapes du processus : accords conclus avec les joueurs ciblés, examens médicaux réalisés, autorisations obtenues et documents téléchargés dans les délais réglementaires sur le système de gestion des transferts de la FIFA. Selon le club stambouliote, c’est une erreur de saisie commise par Al-Ittihad dans cette même base de données qui a fait capoter l’opération.

Cette défaillance administrative aurait entraîné un dépassement des délais après la clôture officielle du mercato hivernal. Malgré une demande de prolongation et des discussions menées avec la FIFA pour tenter de résoudre le problème, Al-Ittihad n’a pas finalisé les transactions, sans fournir de justification à son homologue turc.

Youssef En-Nesyri également victime collatérale du dysfonctionnement administratif

L’échec du dossier Kanté a produit un effet domino. Le transfert de Youssef En-Nesyri, attaquant marocain de Fenerbahçe, vers Al-Ittihad a également été annulé. Les deux opérations étaient vraisemblablement liées, le départ de l’un devant permettre l’arrivée de l’autre. Cette double annulation constitue un revers pour les ambitions sportives du club turc, qui souhaitait renforcer son entrejeu avec l’expérience et le profil de Kanté.

Fenerbahçe a exprimé sa compréhension face à la déception générée au sein de sa communauté de supporters. Le club assure poursuivre la restructuration de son effectif avec détermination, tout en respectant ses objectifs sportifs. Pour N’Golo Kanté, le retour en Europe attendra. Le médaillé d’or restera en Arabie saoudite, au moins jusqu’à la prochaine fenêtre de transferts.