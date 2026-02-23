Enceinte après 400 partenaires : la star d'OnlyFans Bonnie Blue confirme sa grossesse

Une échographie réalisée à Londres a tranché. Bonnie Blue, créatrice de contenu britannique dont les performances sexuelles filmées ont fait le tour du web, attend un enfant — conçu, selon le technicien médical, lors de son marathon non protégé avec quelque 400 hommes, organisé début février. La date de conception colle.

Allongée sur la table d’examen, la Britannique de 26 ans a filmé la scène pour sa chaîne YouTube. Le technicien situe la fécondation à « 11, 12 ou 13 jours » avant la consultation — un calendrier qui correspond précisément à l’événement. Quelques jours plus tôt, un test en pharmacie avait déjà rendu un résultat positif, capturé caméra au poing dans une vidéo publiée le 22 février. « Définitivement enceinte. Complètement enceinte », lâche-t-elle face à l’objectif en montrant le bâtonnet.

Un résultat que la médecine jugeait improbable

Avant l’événement des 400 partenaires, Bonnie Blue avait elle-même déclaré à Us Weekly avoir tenté pendant des années de concevoir un enfant avec son ex-compagnon, sans succès. Elle évoquait la FIV comme seule option envisageable, affirmant ne pas être « en mesure de tomber enceinte naturellement ». La grossesse annoncée dimanche contredit ce pronostic. Anticipant néanmoins le scénario, elle avait pris ses précautions : des échantillons d’ADN ainsi que les coordonnées de chaque participant ont été collectés le jour de l’événement. Elle s’est engagée à contacter les intéressés pour aborder la question de la paternité.

Bonnie Blue, de record en record

Le marathon de février ne constitue pas son premier coup d’éclat. Fin 2024, la jeune femme — de son vrai nom Tia Billinger — avait revendiqué 1 057 relations sexuelles en douze heures lors d’un événement organisé dans le manoir de Lord Davenport, pulvérisant le précédent record attribué à Ariana Jollee en 2004. Ces performances, tournées avec des non-professionnels recrutés gratuitement, lui ont valu autant de notoriété que de critiques, notamment pour leur dimension jugée exploitatrice.

En novembre 2024, une arrestation en Indonésie pour tournage de contenus jugés obscènes avait temporairement interrompu son activité — elle avait été expulsée après comparution devant un tribunal de Bali avant de reprendre rapidement sa trajectoire. La prochaine étape : identifier le père parmi les centaines d’hommes dont elle détient les données génétiques.