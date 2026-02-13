Entrepreneuriat au Bénin : 1,49 million USD pour booster les structures d'accompagnement

Du nouveau dans le renforcement l’écosystème économique du Bénin. L’Agence de Développement de Sèmè City (ADSC) et l’Agence de Développement des PME (ADPME) ont procédé, ce mois-ci, à la remise officielle de subventions à 15 organisations d’appui à l’entrepreneuriat labellisées. Cette initiative, soutenue par la banque mondiale via le projet FP2E, mobilise une enveloppe globale de 1,49 million USD.

L’objectif est novateur : au lieu de financer uniquement des entreprises isolées, l’État béninois investit dans la solidité des structures qui les encadrent (incubateurs, fablabs, centres universitaires). Le Bénin devient ainsi le premier pays de la sous-région à adopter une approche aussi systémique. Pour Claude Borna, directrice générale de Sèmè City, ce choix stratégique vise à « transformer durablement tout l’écosystème ». En professionnalisant ces 15 organisations, le gouvernement s’assure que des milliers de Pme bénéficieront, par ricochet, d’un accompagnement aux standards internationaux.

Au-delà du chèque, les bénéficiaires — parmi lesquels figurent Etrilabs, la Fondation UAC, ou encore SENS Bénin — recevront un appui technique durant 14 mois. Ce programme renforcera leur gouvernance, leurs outils de gestion et la qualité de leurs programmes d’accélération.

Sur 62 candidatures nationales, seules 15 ont été retenues après une évaluation stricte menée par un comité multipartite (Ministères, CCI Bénin, ADPME). Ces organisations, basées à Cotonou, Abomey-Calavi, Bohicon ou Parakou, couvrent des secteurs vitaux comme le numérique, l’agro-industrie et l’innovation sociale.

À travers cette innovation de politique publique, le Bénin se dote d’un moteur performant pour la création d’emplois et la croissance durable de ses petites et moyennes entreprises.