Espagne : Lionel Messi a été approché pour jouer avec la sélection nationale

Naturaliser un prodige pour verrouiller un avenir international : l’idée a traversé les couloirs de la fédération espagnole au début des années 2000. Longtemps restée en coulisses, l’hypothèse refait surface à la faveur d’une confession de Lionel Messi dans un podcast argentin.

La superstar de l’Inter Miami s’est confiée dans un épisode du podcast Miro de Atrás. Il y replonge dans ses années de formation à Barcelone et confirme qu’un rapprochement avec la sélection espagnole avait pris forme alors qu’il évoluait encore chez les jeunes du FC Barcelone. Le champion du monde 2022 évoque une tentation réelle. « Je suis Argentin », tranche-t-il, résumant le choix qui scellera la suite de sa carrière internationale.

Une approche organisée en 2003

À l’été 2003, pendant une Coupe du monde de jeunes, le dossier circule. Selon Messi, Cesc Fàbregas, alors parti à Arsenal, aurait servi d’intermédiaire. Des responsables espagnols l’auraient sollicité pour comprendre pourquoi le jeune attaquant ne portait pas encore le maillot rouge. La fédération multiplie alors les signaux. Allusions, prises de contact, discussions indirectes. Une stratégie classique auprès des binationaux en formation.

En effet, Messi, né à Rosario mais installé en Catalogne dès l’adolescence, possède la nationalité espagnole depuis 2005. Cette naturalisation, obtenue durant son ascension au Barça, lui ouvre le statut de joueur communautaire en club. Elle rendait aussi éligible un basculement vers la Roja. « Je suis Argentin, même si j’ai déménagé à Barcelone très jeune, où j’ai joué dans la plupart des catégories de jeunes. Cette opportunité existait, et elle aurait pu se concrétiser » a laissé entendre La pulga.

Le poids d’un choix précoce

Dans l’entretien, l’octuple Ballon d’or reconnaît qu’une opportunité aurait pu se concrétiser. La perspective séduit un instant le jeune joueur immergé dans la Masia le centre de formation du FC Barcelone. Le tournant intervient en interne. Messi cite le rôle déterminant d’un proche dans son orientation vers l’Argentine. À partir de là, le cap ne bougera plus. Quelques années plus tard, l’Argentine l’intègre définitivement en sélection A. Le reste appartient à l’histoire : Copa América, puis sacre au mondial qatari en 2022.