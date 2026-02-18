États-Unis : le nom de Donald Trump approuvé pour l’aéroport de Palm Beach

Les autorités de Floride ont validé le principe du changement de nom de l’aéroport de Palm Beach en hommage à Donald Trump. Le texte suit encore le processus législatif avant une éventuelle ratification par le gouverneur de l’État.

Les élus de Floride ont approuvé le renommage de l’aéroport international de Palm Beach, qui devrait porter le nom de Donald Trump. La Chambre des représentants de l’État a adopté la mesure par 81 voix contre 30, ouvrant la voie à une modification officielle de l’appellation de cette infrastructure aéroportuaire.

Une décision validée par la Chambre

Le vote de la Chambre marque une étape déterminante dans le processus. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat de Floride, où une proposition similaire est également en discussion. Si elle est adoptée, la décision devra encore être entérinée par le gouverneur Ron DeSantis pour entrer en vigueur.

Cette initiative intervient alors que plusieurs démarches ont été engagées pour encadrer l’utilisation du futur nom. Quelques jours avant le vote, la société DTTM Operations LLC, liée à l’organisation Trump, a déposé plusieurs demandes auprès de l’office américain des marques. Les noms « Donald J. Trump International Airport », « President Donald J. Trump International Airport » et « DJT » font notamment l’objet de ces protections.

Un nom déjà associé à de nombreux bâtiments

Le nom de Donald Trump est déjà largement présent dans l’espace immobilier et hôtelier aux États-Unis, notamment à travers des tours, des complexes résidentiels et des établissements commerciaux qui portent son identité. Cette présence dans le paysage urbain s’étend à plusieurs grandes villes américaines.

L’attribution de son nom à un aéroport constituerait toutefois une évolution notable, en l’associant à une infrastructure publique majeure. L’aéroport de Palm Beach, situé à proximité de la résidence de Mar-a-Lago, joue un rôle important dans le trafic aérien de la région.

Le texte doit encore franchir les dernières étapes législatives avant une éventuelle mise en application officielle du changement de nom.