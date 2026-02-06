Faux documents Epstein : la France accuse la Russie de vouloir impliquer Macron

Les autorités françaises affirment avoir identifié une opération de désinformation liée à des réseaux russes, exploitant la publication des archives judiciaires du financier américain pour diffuser de fausses informations sur le chef de l’État.

Une opération attribuée au réseau Storm-1516

VIGINUM, le service français de protection contre les ingérences numériques étrangères, a détecté mercredi 4 février une opération qu’il attribue au réseau Storm-1516, documenté par les autorités françaises depuis fin 2023. Selon une source gouvernementale, les opérateurs ont créé un site web reprenant l’apparence du média France Soir, utilisant l’adresse france-soir.net, pour y publier un article affirmant qu’Emmanuel Macron aurait participé à des soirées organisées par Jeffrey Epstein dans son appartement parisien du 22 avenue Foch.

« Le contenu a ensuite été amplifié sur X par de nombreux comptes très probablement rémunérés par les opérateurs de ce mode opératoire », indique cette source. Le véritable France Soir a dénoncé cette usurpation d’identité et annoncé avoir obtenu la suspension du site en question.

Les autorités françaises relient cette opération au réseau CopyCop, qu’elles associent à John Mark Dougan, un ancien shérif adjoint de Floride installé en Russie depuis 2016. L’Union européenne a mis cet individu sur sa liste de sanctions en décembre 2025, l’accusant d’avoir participé à des opérations de désinformation numérique depuis Moscou et d’avoir soutenu les activités de Storm-1516. L’intéressé conteste ces accusations.

Selon un rapport de VIGINUM publié en mai 2025, ce mode opératoire aurait été utilisé dans 77 opérations informationnelles ciblant les pays occidentaux depuis fin 2023, notamment lors de plusieurs scrutins électoraux en Europe et aux États-Unis.

Ce que contiennent réellement les documents sur les Français

Cette affaire intervient alors que le ministère américain de la Justice a rendu publics plus de trois millions de pages relatives aux enquêtes sur Jeffrey Epstein, financier américain condamné pour crimes sexuels, décédé en prison en 2019. Ces archives ont suscité de nombreuses réactions, plusieurs personnalités étant amenées à clarifier leurs liens avec le défunt.

Le nom d’Emmanuel Macron apparaît plus de 200 fois dans cette masse documentaire. Toutefois, selon les vérifications effectuées par plusieurs médias français, ces mentions ne révèlent aucune correspondance directe entre le président et Jeffrey Epstein. Elles proviennent essentiellement de conversations où d’autres personnes évoquent le chef de l’État français, ou de courriels d’internautes postérieurs au décès d’Epstein.

Parmi les Français effectivement en contact avec le financier figurent l’ancien ministre Jack Lang et sa fille Caroline, qui entretenaient des relations avec Epstein depuis 2012. La productrice a quitté ses fonctions au Syndicat des producteurs indépendants après la révélation d’une société créée avec le financier aux îles Vierges américaines. Jack Lang affirme n’avoir rien su des activités criminelles d’Epstein. La banquière Ariane de Rothschild apparaît également dans des échanges, principalement professionnels. Aucun de ces documents n’établit une implication de ces personnalités dans les crimes reprochés au financier américain.

Le compte officiel French Response du ministère des Affaires étrangères a contesté sur X les allégations diffusées, pointant l’utilisation d’images générées par intelligence artificielle dans la vidéo relayée.