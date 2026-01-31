Trump, Musk, Gates… les personnalités citées dans les nouveaux documents de l’affaire Epstein

L’affaire Epstein continue de peser sur la vie publique américaine, plusieurs années après la mort en détention du financier Jeffrey Epstein, retrouvé sans vie en août 2019 alors qu’il attendait son procès pour abus sexuels et trafic de mineures. Officiellement qualifié de suicide par les autorités, ce décès a laissé un profond sentiment d’inachevé. Epstein avait bâti, pendant des décennies, un réseau de relations mêlant responsables politiques, chefs d’entreprise, universitaires et figures de la haute société. C’est cet environnement, longtemps resté opaque, que la justice américaine continue d’exposer à travers la publication progressive de documents judiciaires.

Dernier épisode en date : la mise à disposition de plus de trois millions de pages d’archives par le département américain de la Justice. Courriels, notes internes, listes de contacts et échanges divers composent ce vaste ensemble, rendu public au nom des obligations de transparence. Si ces documents ne contiennent pas de nouvelles mises en accusation, ils confirment l’étendue des relations entretenues par Epstein et expliquent pourquoi plusieurs personnalités bien connues se retrouvent à nouveau citées.

Des documents judiciaires américains qui remettent en circulation des noms connus

La publication de ces fichiers ne marque pas l’ouverture d’une nouvelle procédure. Elle permet toutefois de consulter des pièces jusqu’ici inaccessibles au public. Leur lecture montre avant tout un enchevêtrement de contacts, d’invitations et de tentatives de rendez-vous, sans hiérarchisation claire des responsabilités.

Publicité

Parmi les noms qui attirent l’attention figurent ceux de Donald Trump, Elon Musk et Bill Gates. Tous apparaissent dans certains documents, sous des formes diverses, sans qu’aucune accusation pénale ne soit formulée à leur encontre dans ces publications.

Donald Trump est mentionné dans des échanges et des listes datant d’années antérieures à sa présidence. Ces références renvoient à des relations sociales connues dans les cercles new-yorkais fréquentés par Epstein à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Les documents rendus publics ne font état d’aucune implication judiciaire de l’ancien président américain dans les faits reprochés au financier.

Le nom d’Elon Musk figure dans des courriels évoquant des invitations ou des tentatives de contact. Aucune suite concrète n’apparaît dans les archives, et aucun élément ne relie ces échanges à des activités illégales. L’entrepreneur a d’ailleurs indiqué que certaines mentions pouvaient prêter à confusion si elles étaient isolées de leur contenu réel.

Bill Gates est également cité dans plusieurs e-mails et notes. Le fondateur de Microsoft a reconnu par le passé avoir rencontré Epstein, qualifiant cette relation de mauvaise décision. Les documents récemment publiés se limitent à des références à des échanges ou à des rencontres, sans mise en cause judiciaire.

Prince Andrew et d’autres personnalités

Un autre nom revient régulièrement dans les fichiers : celui de Prince Andrew. Le duc d’York apparaît dans plusieurs échanges à caractère social. Contrairement aux autres personnalités citées, il a déjà été directement confronté à la justice américaine, avec un accord financier conclu en 2022 avec une plaignante, sans reconnaissance de culpabilité. Les nouveaux documents ne révèlent pas d’éléments supplémentaires sur ce volet, mais confirment l’existence de relations anciennes avec Epstein.

D’autres figures connues sont également citées, parmi lesquelles Richard Branson, fondateur du groupe britannique Virgin et figure emblématique du monde des affaires, Howard Lutnick, dirigeant de la banque d’investissement américaine Cantor Fitzgerald, ainsi que Steve Tisch, producteur de cinéma et co-propriétaire de l’équipe de football américain des New York Giants.

Là encore, il s’agit de mentions liées à des relations sociales ou professionnelles, relevées dans des archives judiciaires, des carnets de contacts ou des compilations issues des documents déclassifiés, sans indication d’implication dans les faits reprochés à Jeffrey Epstein. À ce stade, aucune de ces personnalités — en dehors des personnes déjà poursuivies dans ce dossier — n’est accusée ni mise en examen dans le cadre de ces publications.

L’essentiel, pour comprendre la portée de ces révélations, réside dans la précision du vocabulaire. Être cité dans un document judiciaire signifie avoir été mentionné dans le cadre d’une enquête, parfois sans lien direct avec les faits reprochés. Cela ne constitue ni une accusation ni une preuve. Cette distinction demeure centrale dans le traitement de l’affaire Epstein, où la frontière entre information factuelle et interprétation reste particulièrement sensible.

La publication de ces documents ne clôt donc pas le dossier. Elle confirme surtout l’ampleur du réseau relationnel d’Epstein et la difficulté à faire toute la lumière sur une affaire qui continue d’interroger l’opinion publique américaine. Pour les lecteurs comme pour les médias, la prudence reste indispensable face à un ensemble d’archives aussi massif que complexe.