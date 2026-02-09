Fortunes : comment Trump a empoché 1,4 milliards l'année dernière

Aux États-Unis, le pouvoir et la finance ne font-ils qu’un ? C’est en tout cas ce qu’affirme un récent article publié dans le New York Times. En effet, selon le média US, Donald Trump, actuellement au pouvoir, aurait généré 1,4 milliard de dollars de fortune personnelle grâce à des activités liées, directement ou indirectement, à l’exercice de la présidence.

Plus spécifiquement, le New York Times explique que ce montant ne serait pas définitif. Il s’agirait d’un montant minimum, plancher. En outre, si certaines sources de revenus sont clairement identifiées (contrat, licence, exploitation d’image, affaires judiciaires), une grande partie reste, à ce stade, assez opaque.

Trump aurait généré 1,4 milliard de dollars de fortune personnelle en 2025

Il faut dire que, comme le rappelle le New York Times, les activités du président américain se sont diversifiées au cours des années. Autrefois magnat de l’immobilier, le président américain s’est, depuis, reconverti dans les productions audiovisuelles ou la cryptomonnaies (avec son token $TRUMP).

Pour le New York Times, cette double casquette peut porter à confusion. En effet, le média se demande purement et simplement si l’enrichissement personnel lié à une activité politique ne suppose pasdes décisions dirigées par justement, l’envie de générer du chiffre. Aucun lien n’a toutefois été établi entre décisions prises et bénéfices.

La famille Trump bénéficierait de sa position à la Maison-Blanche

Cependant, la question des cryptomonnaies illustre très bien ce ressenti. En effet, le clan Trump aurait généré des millions de dollars à travers la vente d’un token, en phase de boom du secteur. D’autres informations laissent entendre que l’administration américaine et notamment les proches de Trump utiliseraient leur position pour signer des accords commerciaux avec certains États étrangers. Des révélations qui ne manqueront pas d’agacer le président américain, lui qui est en croisade contre certains médias, qu’il ne cesse d’accuser de « fake news » (de partager de fausses informations).