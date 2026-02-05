Fortunes : Mark Zuckerberg dans le top 5 mondial grâce à une percée de Meta

En ce début d’année 2026, Mark Zuckerberg a connu une envolée spectaculaire de sa fortune. En effet, en quelques semaines, celui-ci a gagné pas moins de 19 milliards de dollars pour atteindre quasiment 246 milliards de valeur brutte. Résultat, le propriétaire de Meta est entré dans le Top 5 des plus grandes fortunes.

Une progression importante sur le plan financier, mais plus atténuée dans le classement, puisque Zuckerberg était, avant cela, la sixième personnalité la plus riche au monde. Cette hausse de son capital est liée aux très bonnes performances de Meta en bourse, qui a grimper de 8% environ, depuis le début de cette année.

Zuckerberg pass eà la 5e place du classement des personnalités les plus riches

Les résultats financiers, supérieurs aux attentes, traduisent la bonne santé du groupe d’autant que les perspectives sont jugées comme étant assez solides. La trajectoire empruntée semble donc être la bonne, même si plusieurs questions se posent, quant aux régulations à venir. C’est le cas avec l’IA, c’est aussi le cas avec les réseaux sociaux.

Malgré tout, Meta dispose de fondamentaux robustes sur lesquels s’appuyer. L’année 2025 s’est terminée par un quatrième trimestre particulièrement réussi, le chiffre d’affaires ayant frôlé les 60 milliards de dollars (24% en plus sur une année). Le bénéfice net suit la même tendance, confirmant la résilience du modèle économique centré sur la publicité en ligne.

L’IA mais surtout les revenus publicitaires, pour Meta

Meta entend également s’imposer comme l’un des acteurs majeurs dans le secteur de l’intelligence artificielle. Le groupe entend surfer sur la vague. Ses équipes ont ainsi été réorganisées, dans le but d’être plus efficaces, ciblant davantage les travaux à mener. Et si les coûts augmentent, creusant les pertes de ce département, les investisseurs semblent y croire, rassurés aussi par l’attrait continu de la marque auprès des annonceurs.