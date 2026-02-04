France : Elon Musk s'en prend à la justice, réponse du gouvernement

La justice française accélère. En effet, celle-ci a franchi une nouvelle étape dans son enquête à l’encontre du réseau social X. Le 3 février, les forces de l’ordre ont ainsi mené des perquisitions dans les locaux français de ce site internet. Dans le même temps, Elon Musk a été convoqué face à la justice française, le 20 avril prochain.

Concrètement, cette enquête s’inscrit dans le cadre de la lutte française contre les dérives associées aux nouvelles technologies. Plusieurs signalements, effectués en 2025, ont notamment fait état de dysfonctionnements dans la façon dont les algorithmes de la plateforme tournent.

Les nouvelles critiques et plaintes déposées au cours de l’été 2025 ont poussé les autorités à vite agir. Les forces de l’ordre souhaitent désormais en apprendre sur le sujet de Grok et de l’intelligence artificielle, “made in X”. La difussions de contenus illicites, notamment des deepfakes sexuels, a eu d’importantes répercussions auprès de l’opinion.

La justice souhaite approfondir son enquête

Plus spécifiquement, les investigations à l’encontre de X sont assez lourdes. Elles concerne notamment la détention d’images pédopornographiques mais aussi la contestation de crimes contre l’humanité, Grok ayant tenu des propos négationistes. L’enquête est pilotée par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris.

Sur les réseaux sociaux, Elon Musk a vivement critiqué cette enquête, qu’il compare à une démarche politique. Une attaque à laquelle n’a pas manqué de réagir la justice française. Les auditions prévues ne sont pas incriminantes et permettront simplement à Elon Musk et autres personnes concernées d’exposer leur point de vue.

Le compte X « Fench Reponse » retoque Elon Musk

En outre, le compte X, French Response, dirigé par des équipes gouvernementales a eu une réponse qui devrait rester dans les mémoires. “Enquêter sur les contenus pédopornographiques n’est pas controversé. En faire un spectacle politique relève de la manipulation. Cette logique passe peut-être sur certaines îles, mais pas en France.” a-t-il été écrit, en référence aux révélations concernant la proximité d’Elon Musk avec Jeffrey Epstein.