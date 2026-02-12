France : un important réseau franco-congolais de fraudeurs à la sécu démasqué

En France, la question de la fraude aux aides sociales est souvent mise en avant. Son montant est estimé à 14 milliards d’euros, à quoi il faut ajouter l’estimation des erreurs soit un total de 17,5 milliards. Les autorités tentent de serrer la vis, pour éviter que ces fonds publics ne soient détournés.

Récemment, un coup de filet a d’ailleurs été annoncé. En région parisienne, les forces de l’ordre ont réussi à démanteler un réseau franco-congolais soupçonné d’avoir détourné 444 000 euros de fonds publics. Ce sont cinq individus qui ont été arrêtés. Leur système, bien rodé, leur a permis d’être actifs pendant de longues années.

230 fiches fictives et quasiment un demi-million d’euros de détournés

Concrètement, ces derniers ont créé pas moins de 230 identités fictives afin d’obtenir indûment des prestations auprès de la CPAM, de l’URSSAF et de France Travail. Les opérateurs de ce système sont actuellement entendus par les forces de l’ordre, qui recherchent toujours les deux instigateurs de ce réseau.

Tout a débuté après que la CPAM du Val-de-Marne ait effectué un signalement auprès des autorités. Un dossier leur paraît suspicieux. Les documents fournis par les administrateurs du réseau de malfrats présentent des anomalies. Des analyses complémentaires confirmeront qu’il s’agit de faux.

Un profil déjà connu des forces de l’ordre

Les policiers identifient alors un homme domicilié à Saint-Michel-sur-Orge. L’individu est déjà défavorablement connu des services de police, pour des faits similaires. L’enquête permet alors de découvrir le pot aux roses ainsi que l’ampleur d’une machination devenue un vrai système rentable. La multitude des aides et des plateformes permet effectivement aux réseaux criminels de parvenir à passer outre les mailles du filet. Plus que jamais, en France, une refonte du système d’attribution des aides sociales est donc nécessaire pour prévenir la fraude et lutter plus efficacement contre celle-ci.