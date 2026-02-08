France : un jeune homme découvert avec un bras arraché à la gare de Sens

Un jeune homme âgé de 22 ans a été retrouvé grièvement blessé ce samedi 7 février à la gare de Sens, dans le département de l’Yonne. Les secours ont constaté qu’il avait le bras arraché au moment de leur intervention.

Une prise en charge médicale en urgence

Alertés, les services de secours sont rapidement intervenus sur place. En raison de la gravité de ses blessures, la victime a été héliportée vers un centre hospitalier de Dijon afin de recevoir des soins spécialisés. Son état de santé n’a pas fait l’objet de communication détaillée. À ce stade, les autorités n’ont fourni aucune précision sur les circonstances exactes du drame. Les causes de cette blessure restent inconnues et aucune hypothèse n’a été confirmée officiellement. Une enquête a été ouverte afin d’établir les faits et de déterminer les conditions dans lesquelles le jeune homme a été blessé.