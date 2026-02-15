France : un militaire grièvement blessé après un tir accidentel à l’Hôpital Percy

Un événement dramatique s’est produit ce dimanche 15 février 2026 au sein de l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy, situé à Clamart, où un soldat a été grièvement touché par un coup de feu. La victime a reçu un projectile au niveau de la tête alors qu’elle se trouvait dans l’enceinte de cet établissement de santé militaire de haute sécurité. Pris en charge immédiatement par les services de réanimation et de chirurgie sur place, le militaire présentait un pronostic vital engagé dès les premières minutes suivant l’incident. Cette décharge de feu, survenue dans un lieu dédié aux soins, mobilise actuellement les autorités pour déterminer les causes exactes de la défaillance des procédures de sécurité.

Sécurité militaire et gestion des risques à l’Hôpital des Armées de Clamart

Les premières constatations effectuées sur les lieux indiquent que l’origine du tir est interne, excluant l’intervention d’une tierce personne étrangère à l’institution ou un acte de malveillance extérieure. Le coup de feu a été déclenché par l’arme de service d’un camarade de la victime qui se trouvait à proximité immédiate lors d’une phase de manipulation technique. Ce type d’événement, qualifié de « coup de feu involontaire », a entraîné l’ouverture d’une enquête judiciaire sous la direction du parquet militaire afin de vérifier si les règles de mise en sécurité de l’armement ont été scrupuleusement respectées par les personnels présents.

Le Service de santé des armées (SSA) ainsi que la gendarmerie nationale ont procédé au bouclage partiel de la zone pour effectuer les relevés balistiques et techniques nécessaires. L’Hôpital Percy est une infrastructure sensible où le port d’armes est soumis à des protocoles de « mise en sécurité » extrêmement rigoureux, notamment lors des relèves de garde ou des mouvements de personnels. L’enquête devra établir si une cartouche est restée chambrée lors d’une vérification ou si une défaillance mécanique a pu contribuer à ce départ de coup de feu accidentel ayant provoqué des lésions cérébrales majeures chez le soldat blessé.

Enjeux des protocoles d’armement au sein du ministère des Armées en France

L’Hôpital d’instruction des armées Percy, reconstruit et modernisé à la fin du siècle dernier, constitue le pôle d’excellence du ministère des Armées pour le traitement des blessés de guerre rapatriés du front. Ce centre hospitalier de France dispose de services spécialisés capables de traiter des pathologies complexes, allant de la traumatologie de combat aux soins intensifs pour grands brûlés. Le cadre réglementaire imposé par le Code de la Défense stipule que chaque soldat en service doit effectuer ses opérations de chargement et de déchargement devant un tube de sablage, un dispositif de sécurité conçu pour absorber l’impact d’un tir accidentel sans causer de dommages collatéraux ou de blessures humaines.

Dans le contexte actuel de protection des sites militaires sur le territoire français, les personnels de garde sont dotés d’un armement de dotation chargé et prêt à l’emploi. Cette réalité opérationnelle impose une discipline de fer dans la gestion des armes individuelles pour éviter les drames à huis clos. Les statistiques militaires montrent que les accidents de tir surviennent majoritairement lors de phases de routine, soulignant l’importance des formations de rappel sur la manipulation des armes de poing et des fusils d’assaut. Chaque incident majeur au sein d’une structure médicale de la Défense entraîne systématiquement un audit complet des zones de stockage et de transit des munitions afin de renforcer la protection des patients et des soignants.