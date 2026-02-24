France : une septuagénaire tue son mari, fatiguée de s'occuper de lui

Dans un pavillon discret, la prise en charge d’un malade à domicile a viré au drame. Une femme de 77 ans, décrite comme épuisée, aurait mortellement frappé son mari près de Besançon avant son placement en milieu psychiatrique.

Le geste aurait été brutal. Selon le parquet, une femme de 77 ans a tué son mari à coups de marteau, dans leur domicile situé près de Besançon. Interpellée, elle a été orientée vers une structure psychiatrique, sur décision des autorités judiciaires. Les circonstances précises restent à éclaircir.

Un huis clos sous tension

Au fil des années, la situation du couple se serait dégradée. L’homme, malade, dépendait d’une prise en charge quotidienne assurée au domicile conjugal. Seule pour gérer les soins, l’épouse aurait subi une fatigue croissante. D’après les premiers éléments communiqués, l’acte se serait produit dans un contexte d’épuisement physique et psychologique. Aucune intervention extérieure n’aurait précédé les faits.

« Elle a expliqué qu’elle s’était réveillée la nuit et que, sur un coup de tête, qu’elle liait à son état de fatigue, elle s’était emparée d’un marteau et avait porté de multiples coups sur la crâne de son mari alors qu’il dormait », a affirmé la vice-procureure Christine de Curraize

L’état psychique au centre de l’enquête

Rapidement après les faits, les autorités ont privilégié une évaluation médicale. La mise en cause a été admise en hospitalisation psychiatrique. Ce placement vise à apprécier sa responsabilité pénale. Les investigations doivent désormais préciser le déroulement exact des faits, les conditions de vie du couple et le niveau de discernement de la suspecte au moment du passage à l’acte. Les conclusions médicales orienteront la suite de la procédure judiciaire.