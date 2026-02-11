GDIZ au Bénin : Des producteurs des Collines en immersion avec GroW26

Une délégation d’environ cinquante producteurs de soja et de noix de cajou du département des Collines a effectué, vendredi 6 février 2026, une visite à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). L’initiative est portée par GRoW26 – Grandir Ensemble et vise à renforcer le dialogue entre acteurs de la production agricole et unités de transformation installées sur le site.

Au cours de cette immersion, les producteurs ont rencontré les responsables des entreprises opérant dans la zone ainsi que des représentants de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-Bénin). Les échanges ont notamment porté sur le fonctionnement des chaînes de valeur, les exigences en matière d’approvisionnement et les perspectives de collaboration entre agriculteurs et industriels.

La séance de travail avec le directeur général adjoint de la SIPI-Bénin, Faki Adjé, a permis d’aborder les investissements réalisés dans la zone industrielle et les objectifs poursuivis en matière de transformation locale des matières premières. Les discussions ont également porté sur le rôle des producteurs dans la consolidation des filières soja et anacarde, considérées comme stratégiques pour l’industrialisation du pays.

Selon les organisateurs, cette rencontre visait à rapprocher les producteurs des unités de transformation afin de favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés à la qualité, à la régularité de l’offre et aux standards industriels. Les participants ont ainsi pu s’informer sur les opportunités qu’offre la GDIZ en matière de débouchés et de structuration des filières.

GRoW26 indique que cette activité s’inscrit dans une série d’initiatives destinées à promouvoir les actions engagées en faveur de la transformation locale et du développement industriel. Le mouvement affirme vouloir contribuer à la diffusion d’informations sur les réformes et projets économiques en cours.