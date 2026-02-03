Grammys 2026 : Kendrick Lamar détrône Jay-Z et devient le rappeur le plus titré de l'histoire

L’année 2025 avait déjà consacré Kendrick Lamar comme l’un des artistes majeurs de sa génération. Son titre « Not Like Us », virulent clash dirigé contre Drake, avait raflé cinq récompenses lors de la 67e cérémonie des Grammy Awards, dont les prestigieux Record of the Year et Song of the Year. Une razzia qui laissait présager une ascension historique pour le natif de Compton.

Cette prophétie s’est réalisée dimanche 1er février 2026 au Crypto.com Arena de Los Angeles. Lors de la 68e édition des Grammys, le rappeur californien a franchi un cap symbolique en dépassant Jay-Z au classement des artistes hip-hop les plus récompensés de l’histoire de la cérémonie.

Kendrick Lamar pulvérise le record de Jay-Z avec cinq nouveaux trophées

Avec cinq victoires supplémentaires, Kendrick Lamar porte désormais son palmarès à 27 Grammys, surpassant les 25 trophées de Jay-Z et les 24 de Kanye West. Parmi ses conquêtes de la soirée figurent le Best Rap Album pour GNX, le Best Rap Song pour « tv off » et le Best Melodic Rap Performance pour « Luther », sa collaboration avec SZA.

Le rappeur a également été récompensé dans la catégorie Best Rap Performance pour sa participation au titre « Chains & Whips » de Clipse. « Je ne suis pas doué pour parler de moi, mais je l’exprime à travers la musique », a-t-il déclaré en recevant son prix pour le meilleur album rap, qualifiant sa victoire historique de « hip-hop as usual ».

Record of the Year pour Luther et un exploit inédit dans l’histoire des Grammys

La consécration est venue en fin de soirée avec le Record of the Year décerné à « Luther ». Ce titre, qui sample « If This World Were Mine » de Luther Vandross et Cheryl Lynn, permet à Kendrick Lamar d’entrer dans un cercle très restreint. Il devient le quatrième artiste à remporter cette catégorie deux années consécutives, après Roberta Flack, U2 et Billie Eilish. Plus remarquable encore : il est le premier artiste masculin solo à réaliser cette performance.

À 38 ans, le lauréat du prix Pulitzer 2018 continue de repousser les frontières du genre. Son ascension fulgurante impressionne d’autant plus qu’en 2015, année de ses premiers Grammys, Jay-Z et Kanye West comptaient déjà 21 trophées chacun. En une décennie, Kendrick Lamar les a tous deux dépassés, confirmant son statut de figure incontournable du hip-hop contemporain.