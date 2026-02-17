Hydrocarbures en Côte d'Ivoire : découverte d'un gisement de 1,4 milliard de barils

La Côte d’Ivoire franchit une étape décisive dans son ascension énergétique. Le gouvernement ivoirien a confirmé la découverte d’un gisement majeur d’hydrocarbures baptisé Calao South. Située sur le bloc offshore CI-501, à environ 45 kilomètres au large des côtes d’Abidjan, cette ressource est estimée à 1,4 milliard de barils équivalent pétrole. Cette opération, menée par le groupe italien Eni en partenariat avec la société nationale PETROCI Holding, confirme la richesse exceptionnelle du bassin sédimentaire ivoirien. Le forage, réalisé à une profondeur de plus de 5 000 mètres, a révélé des réserves significatives de pétrole léger, de gaz naturel et de condensats. Selon le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly, cette découverte majeure vient renforcer l’ambition de faire du pays un hub énergétique régional.

Un levier stratégique pour l’électricité nationale

Au-delà de l’exportation de brut, cette découverte revêt une importance capitale pour le marché domestique. Le gisement Calao South est particulièrement riche en gaz naturel, une ressource indispensable pour sécuriser l’approvisionnement des centrales thermiques du pays. Pour le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, ce gisement doit permettre de réduire les coûts de production d’électricité. L’exploitation de ces ressources devrait également générer des recettes fiscales massives, destinées à financer les infrastructures de base et les projets de développement social à travers la Côte d’Ivoire.

2021-2026 : une série de découvertes sans précédent

Cette annonce n’est pas un cas isolé, mais le couronnement d’une dynamique d’exploration fructueuse entamée il y a cinq ans dans les eaux de l’Afrique de l’Ouest. En l’espace de quelques années, le pays a changé de stature sur l’échiquier pétrolier mondial : 2021 : Le gisement Baleine – Découvert par Eni, ce champ géant est devenu en 2023 le premier projet pétrolier zéro émission nette sur le continent. 2024 : Première découverte Calao – Un premier puits sur le bloc CI-205 avait déjà révélé un potentiel massif, positionnant la zone comme un site de classe mondiale. 2026 : Calao South – La confirmation actuelle sur le bloc CI-501 vient consolider ces estimations et porter la production totale projetée à plus de 200 000 barils par jour d’ici 2028. Avec ces succès successifs, la Côte d’Ivoire s’impose désormais comme l’une des destinations les plus attractives pour les investisseurs internationaux du secteur.