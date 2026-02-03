Immigration, énergie : Trump avertit encore les européens

Hier, Donald Trump s’exprima depuis la Maison-Blanche. L’occasion pour lui, de revenir sur les récents événements internationaux, en Iran notamment, Téhéran ayant manifestement accepté l’ouverture de discussions diplomatiques en vue de parvenir à un accord prochain, mais aussi sur ce qu’il se passe en Europe.

Donald Trump est très clair à ce sujet. Selon lui, l’Union européenne est aujourd’hui à un point de bascule démographique à cause de l’immigration de masse. Une manière pour lui une nouvelle fois d’accentuer la pression sur ses partenaires européens, afin que des mesures concrètes, anti-immigration, soient mises en place.

Donald Trump l’affirme, l’Europe est à un point de bascule

« J’aime les européens mais il faut qu’ils fassent attention, ils sont à un point de bascule » a-t-il notamment affirmé, expliquant que les flux migratoires étaient désormais tels en Europe, que la civilisation européenne telle qu’autrefois connue, pouvait finalement disparaître. Il a appelé à un sursaut des citoyens et des politiques.

Publicité

Cet appel intervient dans un contexte marqué par l’approche d’élections prochaines, en France ou ailleurs sur le territoire européen, qui pourraient redessiner le visage du continent dans les années à venir. Une véritable “vague” de politiques de droite semble effectivement sur le point de déferler sur le Vieux Continent.

Les Nationalistes effectuent des percées un peu partout en Europe

Au Portugal, l’extrême droite s’est qualifiée pour le second tour des présidentielles. En France, le Rassemblement National est en tête des sondages de toutes les élections. En Italie, Meloni s’est imposée comme le visage de la droite dure en Europe, tandis qu’en Allemagne, l’AfD tente de poursuivre sa percée. Cela permettrait à Trump d’avoir de nouveaux alliés sur lesquels compter, sur le territoire européen, avec qui il est en confrontation plus ou moins directe depuis son retour à Washington et ce, que ce soit sur des sujets économiques, politiques ou territoriaux, comme avec le Groenland.