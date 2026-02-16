Iran : Trump fait une promesse à Netanyahou en cas d'échec des négociations

Nul ne sait encore ce qu’il adviendra des négociations actuellement en cours entre Washington, Jérusalem et Téhéran. En effet, le bloc américano-israélien accentue la pression pour qu’un accord soit rapidement trouvé sur la question du nucléaire iranien. De son côté, l’Iran n’entend rien céder.

Face à cette possibilité, la Maison-Blanche gronde. Selon certaines sources, le président Trump aurait d’ailleurs évoqué la possibilité d’un soutien d’une action militaire israélienne, si les négociations n’aboutissaient pas. Une prise de position que le président américain aurait formellement annoncé lors de la récente venue Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Les États-Unis privilégient la voie diplomatique

Les États-Unis privilégient toujours la voie diplomatique afin de sortir de ce conflit. Cependant, si aucun compromis n’est trouvé, Washington se réserve tous les droits. Aucune option n’est écartée de la table des négociations et l’action militaire reste l’une des possibilités les plus envisageables si rien n’avance.

Parmi les options évoquées, un soutien logistique à une opération israélienne, notamment via le ravitaillement en vol ou l’accès à des corridors aériens. Reste à savoir si ces menaces seront entendues en Iran, ou les demandes américaines sont jugées inacceptables. Washington réclame le retrait des 400 kilos d’uranium enrichi actuellement détenus.

Washington veut mettre fin au programme nucléaire iranien

Dans le même temps, Washington réclame aussi le démantèlement complet des installations permettant la production d’uranium enrichi et ce, dans l’idée de prévenir une éventuelle reprise des activités nucléaires dès que l’accord sera passé. Une limitation des capacités balistiques iraniennes est aussi évoquée dans ces échanges. Enfin, l’Iran devra césser tout soutien à des activités ou des groupes déstabilisateurs dans la région, pour qu’un accord final soit trouvé.

Pour le moment, la situation semble être dans une impasse. La pression militaire aurait pour vocation à pousser Téhéran à céder sur quelques éléments réclamés. Reste à savoir si le régime feindra une fin de non-recevoir ou se montrera coopératif, selon les exigences américaines et israéliennes.