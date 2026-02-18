L'acteur David Ramsey brise le silence sur son cancer des testicules

L’interprète de John Diggle dans la série Arrow a dévoilé avoir mené un combat privé contre un cancer des testicules durant plus de vingt ans. En partageant son parcours médical incluant chirurgie et chimiothérapie, le comédien souhaite désormais encourager le dépistage précoce chez les hommes.

L’acteur américain David Ramsey a révélé, lors de son passage dans le podcast Inside of You animé par Michael Rosenbaum le 17 février 2026, avoir été diagnostiqué d’un cancer des testicules alors qu’il était âgé de 28 ans. Cette annonce met fin à deux décennies de secret concernant son état de santé et les traitements lourds qu’il a dû suivre en parallèle de sa carrière à Hollywood, aux États-Unis.

Une pathologie aux symptômes silencieux et rapides

Le cancer des testicules se manifeste fréquemment par l’apparition d’une masse indolore, une sensation de pesanteur ou une augmentation soudaine du volume scrotal. Bien que cette forme de cancer présente un fort taux de guérison, sa dangerosité réside dans sa capacité de progression rapide si elle n’est pas traitée à temps. Ramsey a précisé que sa tumeur, initialement surveillée sous forme de microlithiase, a fini par atteindre une taille très importante en peu de temps, nécessitant une intervention d’urgence.

Parcours de soins et engagement public

Pour éradiquer la maladie, l’acteur a subi une orchidectomie, une opération consistant en l’ablation du testicule touché, complétée par un protocole de chimiothérapie. David Ramsey a expliqué que sa discrétion passée était liée à sa personnalité réservée, mais qu’il juge aujourd’hui nécessaire de prendre la parole pour contrer l’augmentation des cas masculins. Il affirme que cette expérience a profondément redéfini son rapport à son métier et sa gratitude quotidienne.

Ramsey poursuit actuellement ses projets professionnels tout en s’impliquant dans des initiatives de sensibilisation à la santé masculine.