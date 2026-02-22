Le boxeur américain Floyd Mayweather va faire son retour professionnel sur les rings

Floyd Mayweather sort de sa retraite. L’ancien champion de boxe prépare un combat d’exhibition contre Mike Tyson le 25 avril en République démocratique du Congo, avant de reprendre la boxe professionnelle cet été.

Neuf ans c’est le temps écoulé depuis que Floyd Mayweather Jr. a jeté l’éponge sur le ring professionnel, en 2017, avec un record impeccable de 50 victoires. Aujourd’hui, le boxeur américain rejette les projecteurs du silence. Il l’affirme sans détour: « De mon prochain événement Mike Tyson à mon prochain combat professionnel après, personne ne générera plus de foule, n’aura plus d’audience mondiale et ne générera plus d’argent à chaque événement », déclare-t-il dans un communiqué.

L’annonce tombe brutalement, sans suspense. Mayweather franchit d’abord la ligne de l’exhibition avant un retour à la boxe de compétition. Ring Magazine rapporte que ce duel contre Tyson reste toutefois conditionnel : ni la date du 25 avril ni le Congo n’ont reçu de confirmation officielle à ce jour.

Une machine à cash qui se réveille

Mayweather n’ignore rien du pouvoir de son nom. Autrefois capable d’accumuler les titres dans plusieurs catégories de poids, vainqueur notamment d’Oscar De La Hoya et de Canelo Alvarez, il demeure l’architecte du combat le plus lucratif de l’histoire: son affrontement contre Manny Pacquiao en 2015 avait généré environ 600 millions de dollars de revenus. Les combats d’exhibition contre Logan Paul, au cours des dernières années, lui ont permis de conserver un pied sur la scène médiatique sans les risques du ring professionnel. Cette fois, le message est différent. « J’ai encore ce qu’il faut pour battre plus de records dans le sport de la boxe », assène-t-il.

L’adversaire demeure un mystère

Le premier combat professionnel depuis 2017 devrait se dérouler cet été. Le nom de l’adversaire est inconnu jusque là. Mayweather promet des précisions « dans les semaines à venir », selon son communiqué.

L’absence de rival désigné ne freine pas son assurance: il trace déjà la trajectoire d’événements supposément sans égal en termes d’audience et de retombées financières. L’été approche. Les calendriers tournent. Mayweather attend désormais que la machine s’enclenche.