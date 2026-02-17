Afrique : Mike Tyson va affronter Floyd Mayweather en avril en RDC

Un combat d’exhibition entre Mike Tyson et Floyd Mayweather Jr. pourrait se tenir le 25 avril 2026 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Selon plusieurs sources concordantes rapporte Reuters, les deux légendes de la boxe se seraient entendues sur une date et un lieu provisoires. L’événement, s’il se confirme, s’inscrirait dans une volonté de repositionner l’Afrique comme terre de grands rendez-vous sportifs internationaux. L’enjeu est double : offrir un spectacle mondial et raviver le prestige historique de Kinshasa dans l’univers de la boxe.

L’idée d’un affrontement entre deux figures emblématiques de la boxe mondiale continue de susciter un vif intérêt. Mike Tyson et Floyd Mayweather Jr., tous deux retirés des compétitions professionnelles, pourraient remonter sur le ring dans le cadre d’un combat d’exhibition en Afrique. Les informations disponibles évoquent un accord de principe autour du 25 avril 2026, avec Kinshasa comme ville hôte. Si les modalités définitives restent à préciser, cette annonce alimente déjà les attentes d’un public international friand de duels entre légendes.

L’organisation d’un tel événement en République démocratique du Congo ne serait pas anodine. Kinshasa conserve une place particulière dans l’histoire de la boxe mondiale, notamment depuis le célèbre combat de 1974 opposant Muhammad Ali à George Foreman. Ce rendez-vous, resté dans les mémoires sous le nom de « Rumble in the Jungle », avait contribué à inscrire la capitale congolaise parmi les grandes scènes du noble art. La perspective de voir deux icônes contemporaines s’y affronter, même dans un cadre non compétitif, ravive cette mémoire et nourrit l’idée d’un retour des grands événements sportifs sur le continent.

Publicité

Boxe en Afrique : Kinshasa au cœur d’un événement Tyson–Mayweather

Le choix de la RDC pourrait également répondre à une ambition plus large : repositionner l’Afrique comme destination d’événements sportifs de portée mondiale. Au-delà de l’aspect symbolique, un combat de cette envergure représenterait une opportunité économique et médiatique importante pour le pays. L’impact pourrait se mesurer à travers l’attractivité touristique, la visibilité internationale et les retombées pour les secteurs liés à l’événementiel. Toutefois, à ce stade, les détails organisationnels, notamment en ce qui concerne les partenaires et la logistique, n’ont pas été officiellement confirmés.

La tenue d’un combat d’exhibition permettrait de réunir deux générations de fans autour d’un spectacle mêlant nostalgie et modernité. Floyd Mayweather Jr., réputé pour son palmarès sans défaite en carrière professionnelle, s’est imposé ces dernières années comme une figure centrale des exhibitions lucratives. De son côté, Mike Tyson, ancien champion incontesté des poids lourds, reste l’un des noms les plus marquants de l’histoire de la discipline. Leur éventuelle confrontation dépasserait le simple cadre sportif pour s’inscrire dans une logique de divertissement global.

Mike Tyson et Floyd Mayweather : deux légendes pour un combat d’exhibition en RDC

Mike Tyson, retiré de la compétition officielle depuis 2005, demeure une référence incontournable de la boxe mondiale. Ancien champion incontesté des poids lourds, il s’est imposé comme l’une des figures les plus marquantes de l’histoire du sport, notamment par son style explosif et son parcours atypique. Malgré sa retraite, il conserve une forte notoriété et participe occasionnellement à des exhibitions, attirant toujours l’attention des amateurs de boxe. Son statut d’icône américaine dépasse largement le cadre sportif, faisant de chacune de ses apparitions un événement médiatique en soi.

Floyd Mayweather Jr., de son côté, a quitté la compétition professionnelle en 2017 avec un bilan intact, sans aucune défaite. Depuis, il s’est spécialisé dans des combats d’exhibition très médiatisés, souvent organisés dans des lieux stratégiques pour maximiser l’audience et les revenus. Son sens du spectacle et sa capacité à générer de l’intérêt autour de ses combats contribuent à maintenir sa popularité, même en dehors des circuits officiels.