Le Burkina alerte sur une campagne de désinformation visant l’État

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a annoncé jeudi avoir constaté une campagne de désinformation ciblant les institutions publiques du pays. Selon l’institution, des publications manipulées circulent sur les réseaux sociaux, visant à dénigrer les hautes autorités de l’État. Le CSC appelle les internautes à la prudence et au discernement pour ne pas relayer ces contenus malveillants.

Au cours des dernières semaines, le CSC a relevé plusieurs contenus numériques trompeurs circulant sur les réseaux sociaux au Burkina Faso. Ces messages, selon le communiqué, sont diffusés par des auteurs dont certains seraient basés à l’étranger et chercheraient à saper l’image des institutions étatiques. L’institution souligne que l’espace numérique n’est pas une zone de non-droit et que chaque citoyen a la responsabilité de ne pas contribuer à la diffusion de ces informations mensongères. Les internautes sont donc invités à ne pas commenter, partager ou approuver ces publications par des mentions « J’aime » ou autres réactions.

Burkina Faso : campagnes de désinformation et contenus falsifiés

Le CSC précise que les publications concernées comprennent des faits inventés, des propos sortis de leur contexte ou des informations volontairement déformées. Selon le communiqué signé par le président W. Louis Modeste Ouédraogo, ces messages ont pour objectif de discréditer systématiquement les autorités nationales. La campagne toucherait différents types de contenus, allant des textes aux images et vidéos, et circule principalement sur les plateformes numériques les plus utilisées par la population.

Publicité

Les services de régulation indiquent que des actions sont en cours, en collaboration avec d’autres institutions de l’État, pour assurer le suivi des contenus et appliquer la loi. Le CSC insiste sur le rôle des citoyens dans la prévention de la propagation de ces messages en ligne, en adoptant un comportement responsable lors de l’utilisation des réseaux sociaux.

Mesures et recommandations du CSC face aux fausses informations

Le Conseil supérieur de la communication recommande aux usagers des réseaux sociaux de vérifier la véracité des informations avant de les relayer. L’institution rappelle que ces contenus sont souvent produits dans le but de semer la confusion et de déstabiliser les institutions. Elle souligne que certaines publications sont diffusées par des acteurs étrangers ou des « ennemis du peuple » cherchant à nuire à l’État.

Les autorités rappellent que la diffusion de fausses informations peut être sanctionnée et appellent l’ensemble des citoyens à éviter de contribuer à leur propagation. Le communiqué met l’accent sur la vigilance et la responsabilité de tous pour préserver l’intégrité des échanges numériques et la confiance envers les institutions nationales.