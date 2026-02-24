Les talents béninois brillent en Europe : trois parcours prometteurs

Le championnat français attire l’attention des passionnés, et plusieurs plateformes proposent un code promo Winamax et suivent de près les performances des joueurs africains évoluant dans l’élite française. La nouvelle génération de footballeurs béninois s’impose progressivement sur la scène européenne. Aiyegun Tosin, Olivier Verdon et Steve Mounié incarnent cette ascension avec des performances remarquables dans leurs championnats respectifs.

Ces trois joueurs témoignent d’une évolution majeure pour Les Guépards, qui continuent d’affirmer leur présence sur le continent européen. Leurs statistiques individuelles démontrent qu’ils ne sont plus de simples outsiders, mais bien des éléments essentiels de leurs clubs. Le parcours de ces internationaux offre une perspective fascinante sur l’évolution du football africain dans les ligues majeures.

Aiyegun Tosin : l’arme offensive de Lorient en Ligue 1

En Bretagne, l’attaquant béninois s’affirme comme un élément incontournable du FC Lorient. Avec deux buts pour ses quatre premiers matchs cette saison, Aiyegun Tosin affiche une efficacité remarquable de 0,75 but par 90 minutes. Cette performance le place aujourd’hui à le troisième place des buteurs des Merlus, qui occupent la neuvième position au classement avec 31 points.

L’international béninois combine vitesse et sens du placement, qualités qui font de lui un attaquant redoutable. Son ratio de tirs cadrés de 37,50% témoigne d’une précision remarquable. Récemment promu en Ligue 1, le club breton compte sur son buteur pour assurer son maintien dans l’élite.

Olivier Verdon : le roc défensif du Ludogorets

Dans le championnat bulgare, Olivier Verdon s’est imposé comme un pilier du Ludogorets Razgrad. Le défenseur central de 30 ans a disputé 13 matchs cette saison, maintenant sept clean sheets et n’encaissant que 15 buts. Ces statistiques traduisent son importance, avec un but encaissé tous les 78 minutes.

Particularité remarquable, Verdon contribue aussi offensivement avec trois réalisations, devenant le cinquième meilleur buteur de son équipe malgré son statut de défenseur. Sa présence en Europa League confirme son niveau européen avec huit apparitions. Le natif de Clamart apporte toute son expérience acquise dans divers championnats européens, consolidant une défense qui vise les premières places du championnat bulgare.

Steve Mounié : renaissance turque pour le capitaine

À 31 ans, Steve Mounié connaît une seconde jeunesse en Turquie avec Alanyaspor. Le capitaine des Guépards s’est particulièrement illustré en Coupe de Turquie, trônant en tête du classement des buteurs avec six réalisations en deux matchs. Son récent doublé face à Boluspor (4-0) confirme son excellente forme.

En championnat, l’attaquant a débloqué son compteur de manière spectaculaire en marquant à la 89e minute contre Rizespor (1-1). Ce premier but en Süper Lig représente un symbole fort pour Mounié, qui retrouve progressivement la régularité qui faisait sa force à Brest. Sa stature imposante de 1,89 mètre en fait une menace constante dans les surfaces, il est particulièrement redoutable sur phases aériennes.

Une génération porteuse d’espoirs

Ces trois internationaux démontrent que le football béninois possède désormais des représentants compétitifs au plus haut niveau européen. Leurs parcours distincts – Aiyegun en France, Verdon en Bulgarie, Mounié en Turquie – illustrent la diversité des chemins empruntés par les joueurs africains. Cette présence renforcée contribue à élever le niveau global de la sélection nationale, qui continue d’améliorer son statut sur la scène continentale et mondiale.