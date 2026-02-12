Ligue des Nations 2026-2027 : la France avec l'Italie et la Belgique, tous les groupes dévoilés

Le tirage au sort de la cinquième édition de la Ligue des Nations UEFA s’est déroulé ce jeudi 12 février 2026 à Bruxelles, en marge du 50e Congrès de l’instance européenne. Les 54 sélections participantes connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de groupes qui débutera en septembre prochain.

Les Bleus ont hérité d’un groupe A1 particulièrement relevé. L’équipe de France, troisième de la dernière édition et vainqueur en 2021, retrouvera l’Italie, la Belgique et la Turquie. Des retrouvailles chargées d’histoire pour les hommes de Didier Deschamps, qui disputeront là leur dernière compétition sous sa direction avant la Coupe du monde 2026.

Le groupe A3 s’annonce comme le plus spectaculaire de cette édition avec un affrontement entre l’Espagne, finaliste sortante, la Croatie, l’Angleterre et la Tchéquie. Le Portugal, tenant du titre après sa victoire aux tirs au but face à l’Espagne en finale à Munich, a quant à lui été versé dans le groupe A4 aux côtés du Danemark, de la Norvège et du Pays de Galles.

Tous les groupes de la Ligue des Nations 2026-2027

Ligue A

Groupe A1 : France, Italie, Belgique, Turquie

Groupe A2 : Allemagne, Pays-Bas, Serbie, Grèce

Groupe A3 : Espagne, Croatie, Angleterre, Tchéquie

Groupe A4 : Portugal, Danemark, Norvège, Pays de Galles

Ligue B

Groupe B1 : Écosse, Suisse, Slovénie, Macédoine du Nord

Groupe B2 : Hongrie, Ukraine, Géorgie, Irlande du Nord

Groupe B3 : Israël, Autriche, République d’Irlande, Kosovo

Groupe B4 : Pologne, Bosnie-Herzégovine, Roumanie, Suède

Ligue C

Groupe C1 : Albanie, Finlande, Biélorussie, Saint-Marin

Groupe C2 : Monténégro, Arménie, Chypre, Lettonie ou Gibraltar*

Groupe C3 : Kazakhstan, Slovaquie, Îles Féroé, Moldavie

Groupe C4 : Islande, Bulgarie, Estonie, Luxembourg ou Malte*

Ligue D

Groupe D1 : Gibraltar ou Lettonie, Malte ou Luxembourg, Andorre

Groupe D2 : Lituanie, Azerbaïdjan, Liechtenstein

Les équipes seront confirmées à l’issue des barrages des Ligues C/D de l’édition 2024/25 en mars prochain.

Le calendrier de la compétition

La phase de groupes se déroulera selon le calendrier suivant :

Journées 1 et 2 : 24-29 septembre 2026

: 24-29 septembre 2026 Journées 3 et 4 : 30 septembre-6 octobre 2026

: 30 septembre-6 octobre 2026 Journées 5 et 6 : 12-17 novembre 2026

Les quarts de finale et les barrages de promotion/relégation entre les Ligues A/B et B/C sont programmés du 25 au 30 mars 2027. La phase finale réunissant les quatre demi-finalistes aura lieu du 9 au 13 juin 2027, dans un pays hôte qui reste à déterminer.

Cette compétition revêt une importance particulière puisqu’elle sera liée aux qualifications pour l’Euro 2028, organisé au Royaume-Uni et en République d’Irlande.