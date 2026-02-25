Lionel Messi regrette de ne pas avoir appris l'anglais dans son enfance

À 38 ans, le champion argentin reconnaît comment l’absence de maîtrise anglaise l’a handicapé face aux élites internationales. Cette prise de conscience, confiée récemment au podcast Miro de Atrás, révèle une brèche dans le parcours de celui qui a dominé le football pendant deux décennies.

Lors de ses rencontres avec des personnalités d’envergure, Messi a confié : « Ne pas avoir appris l’anglais quand j’étais enfant. J’avais le temps d’étudier l’anglais et je ne l’ai pas fait. Je le regrette profondément. » L’affliction porte sur un temps révolu. À Barcelone, en Espagne où il a bouclé sa scolarité, puis aux quatre premières années du secondaire obligatoire à La Masia — le centre de formation blaugrana — aucune priorité linguistique n’a structuré son adolescence.

À lire aussi Boxe : Yoka dément son engagement pour la RDC mais prépare un combat à Kinshasa

L’académie sans l’anglais

Le football catalan des années 1990 offrait un cocon. La Masia absorbait toute l’énergie des jeunes pensionnaires. Messi y est arrivé enfant, y a vécu l’essentiel de sa formation technique et personnelle. Nulle part dans ces murs l’anglais n’occupait la place centrale que sa carrière ultérieure exigerait. Quand on possède le ballon, les mots étrangers semblent superflus.

Publicité

Or, les terrains se sont élargis. Interviews médiatiques. Négociations de contrats. Conversations diplomatiques en marge des cérémonies sportives. Chaque occasion manquée durant l’enfance se répercute dans les rencontres à l’âge adulte, où l’absence se fait lourdement sentir. Comme il l’a expliqué : « J’ai vécu des situations où j’étais avec des personnalités incroyables et spectaculaires et je voulais parler et avoir une conversation, et tu te sens à moitié ignorant. » Et parfois il se reprochait son manque : « J’ai toujours pensé : “Quelle bêtise, comment ai-je perdu mon temps ?” »

Transmettre pour ne pas reproduire

Père de trois enfants, Messi a inversé sa stratégie. Il les presse de saisir « cette opportunité », conscient du regret qu’il traîne : « Aujourd’hui, c’est ce que je dis à mes enfants, [l’importance] d’avoir une bonne éducation, d’étudier et d’être préparé. Je leur dis toujours de profiter de ce temps. » La transmission vaut prévention.

Lionel Messi, footballeur argentin considéré comme l’un des plus grands de tous les temps, a débuté sa carrière professionnelle au FC Barcelone, où il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club et a remporté de nombreux titres nationaux et européens. Après plus de vingt ans en Europe, il a poursuivi sa carrière au Paris Saint‑Germain, puis a rejoint en 2023 le club américain Inter Miami, qu’il a aidé à remporter ses premiers trophées et où il a été élu meilleur joueur de la MLS.

Avec l’équipe nationale d’Argentine, Messi a remporté la Coupe du Monde 2022 et plusieurs titres majeurs comme la Copa América, devenant le meilleur buteur de la sélection. Individuellement, il détient un record de huit Ballon d’Or et a marqué des centaines de buts, consolidant sa place dans l’histoire du football mondial.