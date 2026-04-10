FC Lorient : le Burkinabè Arsène Kouassi convoité en Europe

Le défenseur burkinabè Arsène Kouassi, actuellement sous contrat avec le FC Lorient, suscite un intérêt croissant sur le marché européen à l’approche du mercato estival 2026. Selon des informations rapportées par divers médias, plusieurs clubs allemands et italiens suivent de près le latéral gauche, dont le profil moderne attire les recruteurs.

Évalué à environ 10 millions d’euros, le joueur de 22 ans représente une potentielle plus-value pour Lorient, qui avait déjà repoussé une offre estimée à 7 millions d’euros formulée par le club anglais de Nottingham Forest lors du dernier mercato hivernal. La situation interne du club breton, marquée notamment par le départ de l’entraîneur Olivier Pantaloni, pourrait toutefois accélérer une décision concernant son avenir.

Une concurrence européenne déjà installée au plus haut niveau

Sur le terrain, Arsène Kouassi évolue dans un contexte particulièrement relevé. Le poste de latéral gauche connaît actuellement une forte densité en Europe, avec des profils très complets. Le Portugais Nuno Mendes s’impose comme l’une des références du moment, combinant vitesse, impact défensif et projection offensive. À ses côtés, l’Italien Federico Dimarco se distingue par sa qualité de centre et son efficacité dans le dernier tiers.

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D’autres joueurs comme Alejandro Balde ou Alphonso Davies incarnent une nouvelle génération de latéraux capables de répéter les courses à haute intensité tout en participant activement au jeu offensif. Plusieurs de ces joueurs figurent parmi les latéraux les plus valorisés au monde, confirmant l’importance stratégique du poste.

Kouassi, un profil en progression face aux standards européens

Dans ce paysage, Arsène Kouassi affiche des caractéristiques proches des standards actuels : puissance physique, vitesse et capacité à se projeter vers l’avant. Ses statistiques en Ligue 1, avec plusieurs contributions offensives pour une première saison dans l’élite, témoignent d’une adaptation rapide au haut niveau.

La comparaison avec les références européennes met en évidence une marge de progression, notamment dans la régularité et l’impact dans les grands matchs. Là où des joueurs comme Nuno Mendes ou Dimarco enchaînent les performances décisives en compétitions européennes, Kouassi reste encore en phase de confirmation.

Son profil rappelle toutefois celui de latéraux en pleine ascension comme Milos Kerkez ou Riccardo Calafiori, qui ont franchi un cap après une première exposition réussie dans des championnats majeurs.

Plusieurs clubs déjà positionnés avant l’été

Les clubs allemands Bayer Leverkusen, Eintracht Francfort et VfB Stuttgart suivent attentivement l’évolution du joueur, tandis que des formations italiennes comme l’AS Roma et le Genoa auraient manifesté leur intérêt. Lié au FC Lorient jusqu’en juin 2029, Arsène Kouassi devrait faire l’objet de nouvelles approches lors du mercato estival, période durant laquelle le club devra trancher entre continuité sportive et opportunité financière.