Lionel Messi : le club saoudien d’Al-Ittihad est prêt à lui offrir un salaire à vie

Lionel Messi occupe une place à part dans l’histoire du football. Sept Ballons d’or, champion du monde avec l’Argentine, recordman de buts et de titres en club, l’attaquant argentin a marqué plusieurs générations par son talent et sa longévité au plus haut niveau. Même après avoir quitté l’Europe pour l’Inter Miami, son nom continue d’influencer le marché mondial et d’attiser l’intérêt des plus grandes puissances du football. Cette aura intacte explique pourquoi, des années après une première tentative infructueuse, l’Arabie saoudite et le club d’Al-Ittihad continuent de rêver d’attirer la légende argentine.

Al-Ittihad déterminés à attirer Lionel Messi

En Arabie saoudite, le football est devenu un axe majeur de développement et de visibilité internationale. Al-Ittihad, l’un des clubs les plus prestigieux du Royaume, ne cache plus son ambition de frapper un coup historique avec Lionel Messi. D’après RTL, le président, Al-Ittihad, Anmar Al Haili, a récemment réaffirmé sa volonté de convaincre l’Argentin en évoquant une proposition hors normes : un contrat totalement flexible, tant sur la durée que sur le montant, pouvant s’étendre sur toute une vie sportive.

Cette déclaration illustre l’ampleur des moyens que le club saoudien se dit prêt à engager. L’objectif affiché est clair : associer durablement le nom de Messi à Al-Ittihad et renforcer l’attractivité du championnat saoudien, déjà marqué par l’arrivée de nombreuses stars internationales ces dernières saisons.

Un contrat à vie et des chiffres vertigineux autour de Messi

L’intérêt d’Al-Ittihad pour Lionel Messi ne date pas d’hier. Selon Anmar Al Haili, le club avait déjà tenté sa chance à la fin du contrat de l’Argentin avec le Paris Saint-Germain. À l’époque, une offre estimée à 1,4 milliard d’euros aurait été formulée, sans succès. Messi avait finalement privilégié un choix familial en s’engageant avec l’Inter Miami, malgré l’insistance et les arguments financiers avancés depuis l’Arabie saoudite.

Aujourd’hui encore, le président d’Al-Ittihad assure ne pas renoncer à ce rêve. Le champion du monde reste une cible prioritaire pour les clubs saoudiens, qui voient en lui un symbole capable de transformer durablement leur championnat. Rien n’indique toutefois que Lionel Messi ait changé de position, et aucune négociation concrète n’a été officiellement annoncée.

La perspective d’un salaire à vie, aussi spectaculaire soit-elle, souligne surtout l’impact unique de Messi sur le football mondial. Même loin des pelouses européennes, son avenir continue de faire parler et de susciter des propositions sans équivalent. Reste à savoir si cette nouvelle offensive saoudienne trouvera un écho auprès de l’Argentin, ou si Al-Ittihad devra se contenter de nourrir encore un rêve à la hauteur de la légende Messi.