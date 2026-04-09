Mondial 2026 : la FIFA retient 7 arbitres africains sur 52 au total

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé le 9 avril 2026, les 52 arbitres centraux qui officieront lors de la Coupe du Monde 2026. Parmi eux, sept représentants du continent africain dirigeront les rencontres de cette édition historique qui se jouera en Amérique du Nord.

Le défi d’un Mondial étendu avec sept arbitres africains

La Coupe du Monde 2026 marque un tournant décisif dans l’histoire du football : pour la première fois, le tournoi réunit 48 équipes nationales au lieu de 32, face à une expansion territoriale partagée entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette édition générera 104 rencontres contre 64 lors des précédentes compétitions, impliquant un volume de matches sans équivalent. Garantir un arbitrage d’excellence devient dès lors un enjeu central pour préserver l’intégrité sportive d’un événement de cette envergure.

Les sept arbitres africains retenus proviennent de sept pays différents. Mustapha Ghorbal (Algérie), Pierre Atcho (Gabon), Amin Mohamed (Égypte), Jalal Jayed (Maroc), Dahane Beida (Mauritanie), Omar Abdulkadir Artan (Somalie) et Abongile Tom (Afrique du Sud) complètent le contingent continental. Cette sélection représente environ 13 % du total des arbitres centraux, reflétant une représentation équilibrée de la Confédération africaine de football au sein d’une compétition mondiale.

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Trois années de suivi rigoureux

La sélection des arbitres par la FIFA repose sur un processus étalé sur plus de trois ans. Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage et président de la Commission des Arbitres de la FIFA, a précisé que « les arbitres retenus sont les meilleurs au monde. Ils ont été choisis parmi un grand nombre de candidats présélectionnés et suivis ces trois dernières années ». Chaque candidat a participé à des séminaires de préparation organisés par la FIFA dans différentes régions du monde et ses performances dans les matchs nationaux et internationaux ont été régulièrement analysées.

Préparation intensive et support technologique

À partir du 31 mai, toute la « Team One » prendra part à un stage de dix jours à Miami. Ensuite, les arbitres VAR seront basés à Dallas, tandis que les arbitres centraux et leurs assistants resteront à Miami avec le personnel d’encadrement.

Pendant cette phase de préparation, les arbitres seront accompagnés par une équipe complète composée de préparateurs physiques, de kinésithérapeutes et de spécialistes en préparation mentale. Lors du tournoi, plusieurs technologies viendront appuyer leurs décisions, notamment la technologie sur la ligne de but, un système avancé de détection semi-automatisée du hors-jeu ainsi qu’un ballon connecté.

Pour la première fois en Coupe du monde, le public pourra également vivre le match à travers la caméra de l’arbitre central. Le tournoi doit débuter en juin 2026 avec cette structure arbitrale entièrement mobilisée pour encadrer la compétition.