L'Iran et la Russie tiendront un exercice naval conjoint en pleine tension avec les USA

L’Iran et la Russie organiseront un exercice naval conjoint jeudi dans le golfe d’Oman et le nord de l’océan Indien. L’opération vise à renforcer la coopération entre leurs marines et à coordonner leurs activités dans la région.

L’Iran et la Russie tiendront jeudi un exercice naval conjoint dans le golfe d’Oman et le nord de l’océan Indien, a annoncé mercredi le commandant naval iranien, le capitaine Hassan Maqsoudlou, à l’agence officielle IRNA. Selon lui, l’opération permettra d’« élargir la coopération maritime conjointe et renforcer la coordination » entre les deux marines dans la planification et la réalisation des opérations.

Les relations entre les États‑Unis et l’Iran restent marquées par une forte pression diplomatique et militaire : Washington a massé des forces navales et aériennes au Moyen‑Orient alors que les deux pays mènent à Genève des négociations indirectes sur le programme nucléaire iranien, sans percée décisive et avec des positions divergentes sur des éléments comme le nucléaire et les missiles, tandis que Téhéran effectue des manœuvres militaires et affirme ne pas rechercher la guerre malgré les risques d’escalade . Parallèlement, les États‑Unis restent engagés dans la guerre en Ukraine, organisant des pourparlers de paix avec Moscou, mais ces négociations sont tendues et n’ont pas encore abouti à un cessez‑le‑feu.

Renforcement de la coopération maritime

Le commandant de la force navale russe, le capitaine Alexey Sergeev, a déclaré que la Russie était « prête à organiser des exercices conjoints dans n’importe quelle région ». L’opération se déroulera en parallèle avec d’autres exercices des forces armées iraniennes.

Selon les autorités iraniennes, l’exercice vise également à améliorer la coordination dans la conduite d’opérations combinées et à consolider les capacités logistiques et opérationnelles des deux marines. Les manœuvres incluront des simulations de patrouille et de surveillance, sans précision sur leur durée ou l’ampleur exacte des forces engagées.

Suivi des activités dans la région

L’exercice naval se déroulera dans une zone stratégique pour le commerce mondial et sera observé par les autorités militaires des deux pays. L’Iran et la Russie ont présenté cette manœuvre comme une démonstration de leur engagement à soutenir la sécurité commerciale maritime dans la région et à « lutter contre l’unilatéralisme ».