Mali : le journaliste Youssouf Sissoko emprisonné pour avoir critiqué Tiani

Ces derniers mois, des journalistes ont été arrêtés ou détenus pour des publications jugées critiques à l’égard des autorités. En novembre 2025, Malick Aliou Maïga et Youssoufa Moussa Touré ont été arrêtés à Gao et Ansongo. Ces épisodes témoignent d’une attention particulière portée par les autorités maliennes sur la presse et ses publications, notamment celles qui abordent les relations avec les pays alliés.

Arrestation de Youssouf Sissoko après un article sur le général Tiani

Le jeudi 5 février 2026, Youssouf Sissoko, directeur de L’Alternance, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Bamako. Il fait l’objet de poursuites pour « atteinte au crédit de l’État », « offense à un chef d’État étranger » et « diffusion de fausses informations ». Ces actions interviennent après la diffusion d’un article critiquant les propos du président nigérien Abdourahamane Tiani à la suite de l’attaque de l’aéroport de Niamey, revendiquée par l’État islamique au Sahel.

Dans le cadre de cette attaque, le général Tiani a accusé plusieurs dirigeants étrangers, dont Emmanuel Macron et certains présidents de la sous-région, de liens présumés avec l’événement. Ces déclarations ont été relayées à la télévision nigérienne. L’article de L’Alternance avait pour objectif d’analyser et de critiquer ces propos, en soulignant leurs enjeux politiques, ce qui a conduit à l’arrestation de Sissoko.

Publicité

Relations Mali – Niger et implications pour la presse

Le Mali et le Niger sont membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), une confédération créée par leurs gouvernements avec le Burkina Faso pour renforcer leurs relations diplomatiques, militaires et économiques. Cette alliance vise à mutualiser leurs efforts contre les menaces sécuritaires, notamment le terrorisme, et à coordonner des opérations conjointes, notamment au travers d’une force militaire unifiée de plusieurs milliers d’hommes répartis entre les trois pays. L’AES a également installé un état‑major à Niamey et prévoit une coopération approfondie dans la défense, la diplomatie et le développement, reflétant un engagement des autorités malienne et nigérienne à coordonner leurs politiques face aux défis régionaux.

Le procès de Youssouf Sissoko a été fixé au 9 mars 2026. Les propos critiques envers le président Tiani ont été considérés comme problématiques par les autorités maliennes. Les prochains jours devraient éclairer les conséquences de cet épisode.