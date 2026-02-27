Maroc-Israël : un contrat d'armement de 277 millions $ pour les blindés WhAP 8×8

La société israélienne Elbit Systems a officialisé, à la mi-février 2026, un contrat portant sur la fourniture de systèmes d’armes destinés à équiper des véhicules blindés de type WhAP 8×8. Cet accord, conclu pour une durée de trois ans, prévoit l’intégration de solutions de combat sur des véhicules de combat d’infanterie.

Selon les informations relayées par PRNewswire, le contrat porte sur l’installation de systèmes armés de 30 mm, accompagnés de leurs munitions, sur ces plateformes blindées. Les équipements concernés reposent sur la technologie UT30 MK2, développée pour répondre aux besoins des forces terrestres modernes.

À lire aussi CDM 2026 : la France et le Maroc face à l'incertitude sécuritaire à Foxborough

Un système d’armes adaptable aux configurations opérationnelles

Le dispositif retenu repose sur une architecture modulaire permettant son intégration sur différents types de véhicules. La configuration annoncée permet un pilotage soit en mode habité, soit à distance, selon les exigences des opérations. Cette flexibilité est présentée comme un atout pour les forces armées engagées dans des environnements variés.

Publicité

Le système UT30 MK2 intègre également des capacités de tir stabilisé et des capteurs permettant des opérations de jour comme de nuit. Ce type d’équipement vise à renforcer la protection des équipages tout en améliorant la précision et la portée des engagements. L’ensemble est conçu pour être interopérable avec d’autres systèmes embarqués, facilitant son déploiement sur des plateformes existantes.

Le contrat annoncé par Elbit Systems ne précise pas officiellement le client final dans son communiqué. Toutefois, plusieurs éléments concordants indiquent que ces équipements seraient destinés à équiper des véhicules WhAP 8×8 utilisés par les forces armées marocaines.

Le choix du WhAP 8×8 dans la modernisation des forces terrestres

Le WhAP 8×8 (Wheeled Armoured Platform) est un véhicule blindé conçu pour le transport de troupes et les missions de combat d’infanterie. Développé en Inde, ce type de plateforme est conçu pour recevoir différents systèmes d’armes en fonction des besoins des utilisateurs.

Le Maroc a engagé ces dernières années un programme de modernisation de ses capacités terrestres, marqué par l’acquisition de nouveaux équipements et la diversification de ses partenariats. L’intégration de systèmes d’armes de nouvelle génération sur des véhicules blindés s’inscrit dans cette dynamique de renforcement opérationnel.

Les forces armées royales ont notamment investi dans des plateformes blindées modernes afin d’améliorer la mobilité et la protection de leurs unités. Le recours à des systèmes téléopérés ou semi-autonomes répond à une évolution des doctrines militaires, qui accordent une importance croissante à la réduction de l’exposition des équipages.

Une coopération militaire diversifiée

Le recours à des technologies développées par Elbit Systems illustre la diversification des fournisseurs dans les programmes d’équipement du Maroc. Le pays a multiplié les acquisitions auprès de partenaires internationaux, notamment dans les domaines des systèmes terrestres, de la surveillance et des capacités aériennes.

Selon des données du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), le Maroc figure parmi les principaux importateurs d’armement en Afrique, avec des acquisitions réalisées auprès de plusieurs pays, dont les États-Unis, la France et Israël.

La coopération sécuritaire entre Rabat et Tel-Aviv a connu une accélération depuis la normalisation de leurs relations en 2020. Des accords ont été signés dans le domaine de la défense, portant notamment sur le transfert de technologies, la formation et la fourniture d’équipements.

Le contrat annoncé par Elbit Systems s’inscrit dans cette dynamique, avec l’introduction de systèmes d’armes susceptibles d’équiper des unités mécanisées. La mise en œuvre de cet accord devrait s’échelonner sur trois ans, selon le calendrier communiqué par l’entreprise, avec une intégration progressive des équipements sur les véhicules concernés.