Mondial 2026 : le Nigeria espère se qualifier après une fraude présumée de la RDC

Le 16 novembre dernier, la République démocratique du Congo a éliminé le Nigeria en finale des barrages africains aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.), décrochant ainsi une place pour le tournoi de barrages intercontinentaux, dernière étape avant une éventuelle qualification pour le Mondial 2026. Cependant, cette victoire tant célébrée à Kinshasa s’est rapidement entachée de polémiques. En décembre 2025, la Fédération nigériane de football a formellement contesté l’éligibilité de plusieurs joueurs cadres de la sélection congolaise, affirmant que leur présence sur le terrain lors du match décisif aurait constitué une violation flagrante des règles sportives internationales. La RDC, elle, rejette catégoriquement ces accusations.

La thèse de la fraude selon le Nigeria

Le cœur de la dispute réside dans les conditions d’éligibilité de joueurs binationaux. Pour Abuja, plusieurs internationaux congolais dont Aaron Wan-Bissaka, Epolo, Mario ou Axel Tuanzebe auraient conservé des passeports européens sans formellement renoncer à leurs citoyennetés précédentes. Cette situation contredirait la législation congolaise, qui n’autorise pas la double nationalité selon le Nigeria. Le secrétaire général de la Fédération nigériane, Dr Sanusi Mohammed, a précisé que la FIFA aurait été induite en erreur en validant ces joueurs.

Une fenêtre de rédemption qui se rétrécit

Depuis le dépôt de la plainte en décembre, une première décision de la FIFA aurait été rendue, rejetant les contestations nigérianes. Cependant, la Fédération nigériane de football continue de presser pour un examen plus approfondi du dossier. Pour Alexander Iwobi, le milieu de terrain de Fulham et vedette des Super Eagles, l’espoir d’un repêchage administratif reste vivant : « Nous attendons toujours. J’espère que nous pourrons aller à la Coupe du Monde 2026…mais beaucoup de mes coéquipiers n’ont jamais connu le Mondial » a t-il affirmé à Supersport.

Iwobi et ses coéquipiers attendront le verdict final de la FIFA avant de renoncer à leur rêve de Coupe du Monde. Pour la RDC, les Léopards continuent de se préparer, conscients que l’incertitude demeure, mais confiants que la FIFA validera leur participation au barrage intercontinental, étape décisive pour une éventuelle qualification au Mondial 2026. Entre Lagos et Kinshasa, un bras de fer administratif s’est substitué au duel sportif de novembre. Le football mondial attend de voir comment la FIFA arbitrera cette tension entre les lois des nations et les règles universelles du jeu.