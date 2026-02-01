Décès de Codi, la petite-fille de Snoop Dogg à dix mois

Snoop Dogg, de son vrai nom Calvin Cordozar Broadus Jr., est un rappeur, chanteur et producteur américain emblématique de la scène hip-hop depuis les années 1990. Il est célèbre pour son style unique, ses succès planétaires comme Gin and Juice, et son influence sur la culture musicale et médiatique américaine. Il est connu autant pour sa carrière musicale que pour la place importante qu’il accorde à sa famille. Ces derniers jours, celle-ci traverse une épreuve douloureuse avec l’annonce du décès de sa petite-fille Codi, âgée de dix mois.

Annonce du décès de Codi, l’enfant de Cori Broadus

L’annonce a été faite par Cori Broadus, fille du rappeur Snoop Dogg et maman de l’enfant. Sur les réseaux sociaux, elle a publié une photo en noir et blanc où on la voit serrer son bébé contre elle, le regard posé sur lui, le sourire aux lèvres. Elle a précisé que Codi, qu’elle considérait comme l’amour de sa vie, s’est éteinte lundi. Son message était accompagné d’un emoji représentant des ailes d’ange, symbole de son chagrin.

Famille de Snoop Dogg et hommage de Cori Broadus à Codi

Cori Broadus avait précédemment expliqué que Codi était née trois mois avant le terme, ce qui a nécessité une prise en charge médicale intensive. D’après les informations communiquées par la famille, le bébé a passé la majeure partie de sa courte vie en unité de soins intensifs néonatals, un service spécialisé pour les nouveau-nés fragiles.

Le père de l’enfant, Wayne Deuce, a publié un message d’hommage, affirmant qu’il resterait toujours lié à sa fille malgré son départ. Les publications récentes montrent une famille unie autour de l’enfant. Il y a environ trois semaines, Cori Broadus avait partagé une photo d’elle allongée avec Codi, exprimant sa gratitude après des moments difficiles et laissant entendre que leurs prières avaient été entendues.