Mort imminente : de nouvelles données sur le cerveau qui intriguent les scientifiques

Le “fonctionnement” de la mort reste un vrai mystère pour les chercheurs. Ces derniers tentent toutefois de mieux la comprendre et ce, depuis plusieurs années, avec la mise en place de nombreux travaux. L’idée ? Comment ce qu’il se passe dans le cerveau dans les derniers instants de la vie.

Les premiers résultats sont, d’ailleurs, assez surprenants. En effet, si beaucoup peuvent croire à un arrêt immédiat des principales fonctions cérébrales, la réalité est bien différentes. D’après les chercheurs, certains éléments du cerveau continueraient, même brièvement, à fonctionner après la défaillance du cœur.

Des recherches effectuées sur le cerveau donnent des résultats étonnants

Quelques secondes après l’arrêt de l’oxygénation du cerveau, des scientfiques ont, en 2014, décelé certains signaux électriques. Une activité temporaire, qui ne dure pas très longtemps, mais qui interroge. Comment et pourquoi est-elle là ? Celle-ci pourrait, à elle seule, modifier la façon dont la mort et son processus sont compris et perçus.

Plus spécifiquement, les chercheurs ont observé une activité cérébrale intense chez une patiente en mort cérébrale. Ce sont des ondes gamma à très haute fréquence, généralement associé à la conscience, la mémoire ainsi qu’à la perception, qui ont été décelées à une intensité qui dépasse tout ce qui était imaginé jusqu’alors.

Une activité cérébrale à très forte intensité a été observée juste avant la mort

En, effet, leur intensité atteignait un niveau jusqu’à 11 à 12 fois supérieur à celui mesuré avant l’arrêt de la ventilation. Ces observations pourraient d’ailleurs donner du poids aux récits associés à des expériences de mort imminente. Seule piste actuellement étudiée pour justifier, scientifiquement, de tout cela, une éventuelle activité désorganisée du cerveau liée au manque d’oxygénation. Le manque d’air ferait que le cerveau, ne sachant plus comme réagir, étouffe, semble se débattre une ultime fois, « parte dans tous les sens », avant de s’éteindre définitivement.