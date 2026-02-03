Nicki Minaj accuse Jay-Z et Beyoncé de sacrifices d’enfants et de pratiques sataniques

Les relations entre Nicki Minaj et Jay-Z connaissent des épisodes de tension rendus publics. À plusieurs reprises ces dernières années, la rappeuse avait critiqué le producteur et homme d’affaires sur des questions professionnelles liées à l’industrie musicale, évoquant des désaccords persistants et un sentiment de marginalisation. Ces prises de position, souvent exprimées sur les réseaux sociaux, n’avaient pas toujours impliqué Beyoncé, mais elles avaient installé un climat de défiance durable. C’est dans cette continuité de critiques répétées que s’insèrent les déclarations récentes, d’une nature toutefois radicalement différente, ouvrant une nouvelle séquence de controverse.

Jay-Z et Beyoncé au cœur de graves accusations

La polémique a éclaté après la publication, sur le réseau social X, d’une série de messages attribués à Nicki Minaj rapporte The India Times. Dans ces publications, l’artiste affirme que des figures majeures de l’industrie musicale seraient impliquées dans des pratiques occultes, allant jusqu’à évoquer des sacrifices d’enfants. Si tous les messages ne citent pas systématiquement des noms, plusieurs interventions de la rappeuse mentionnent directement Jay-Z, tandis que Beyoncé est associée à ces accusations à travers des propos explicites ou par des liens établis dans ses échanges en ligne.

Nicki Minaj a notamment relayé et commenté des contenus visant personnellement Jay-Z, reprenant des rumeurs anciennes et des accusations d’une extrême gravité portant sur son comportement et ses relations passées. Dans le même mouvement, elle a relié ces affirmations à des allégations de rituels sataniques, donnant à ses propos une dimension qui dépasse largement les querelles professionnelles. Ces messages ont rapidement été partagés, commentés et interprétés par des milliers d’internautes, contribuant à amplifier leur portée.

« Vous comprenez que ces gens sacrifient des enfants pour s’emparer du pouvoir et le conserver ? Si vous votez encore une fois pour les Démocrates, vous êtes aussi insensibles qu’eux et vous périrez. Il est peut-être temps que je raconte des histoires, car j’essayais de me taire, mais ils persistent à m’intimider. (…) Imaginez si un rappeur de 30 ans se comportait avec une jeune fille de 16 ans de nos jours ! Vous le tueriez tous ! Ce type était en train d’embrasser et de coucher avec des adolescentes en plein jour. Ensuite, je m’en prendrai au propriétaire de The Shade Room et à d’autres », a écrit Nicki Minaj dans des tweets.

Il convient toutefois de souligner que ces déclarations ne reposent sur aucune preuve rendue publique. Aucune enquête judiciaire, aucun document officiel ni aucune prise de position des autorités compétentes ne viennent corroborer les faits évoqués. Les accusations demeurent, à ce stade, des propos tenus sur une plateforme numérique, sans validation indépendante. Cette absence d’éléments tangibles est au cœur des réserves exprimées par de nombreux observateurs et professionnels des médias.

Réactions autour de Nicki Minaj

La diffusion de ces messages a déclenché une réaction en chaîne sur les réseaux sociaux et dans certains médias internationaux. De nombreux utilisateurs ont pris position, soit pour dénoncer la gravité des accusations et leur caractère non fondé, soit pour relayer les propos en y ajoutant leurs propres interprétations. Cette dynamique a contribué à associer systématiquement les noms de Jay-Z et Beyoncé aux accusations, y compris dans des publications qui extrapolent au-delà des messages initiaux de Nicki Minaj.

Une polémique durable aux implications immédiates

En l’état, les déclarations de Nicki Minaj constituent un épisode supplémentaire dans une relation déjà tendue avec Jay-Z, élargie cette fois à Beyoncé et à des accusations d’une gravité exceptionnelle. Elles rappellent la nécessité, pour les médias comme pour le public, de distinguer clairement entre la parole d’une personnalité et l’établissement des faits. L’affaire met aussi en lumière le rôle central des réseaux sociaux dans la formation de l’opinion, capables de transformer des propos isolés en controverses internationales. Si les réactions continuent d’affluer, aucune confirmation indépendante ne vient étayer les accusations avancées.