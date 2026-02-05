Nigeria : Tinubu ordonne le déploiement de l'armée après un massacre

C’est un véritable drame qui s’est déroulé au Nigeria, mardi soir. En effet, au moins 162 personnes ont perdu la vie sans le village de Woro, situé dans l’État de Kwara suite à une attaque armée. C’est l’une des attaques les plus meurtrières enregistrées dans le pays ces derniers mois.

Le drame est tel que le président nigérian Bola Tinubu et le gouverneur de l’État de Kwara ont annoncé déployer l’armée, sur place, afin d’empêcher que le groupe djihadiste Boko Haram, à qui l’attaque a été imputé de récidiver. La réponse sécuritaire a été immédiate, dans l’espoir d’endiguer une éventuelle vague d’attaques dans la région.

Au moins 162 personnes ont perdu la vie au Nigeria

La présidence a ordonné l’envoi d’un bataillon de l’armée dans la zone de Kaiama, à l’est de l’État de Kwara. Cette opération, baptisée Savannah Shield, a pour objectif de sécuriser les localités voisines. Les forces armées vont également se charger de traquer les assaillants et mettre en place un périmètre de sécurité autour des localités voisinnes afin de protéger les populations les plus vulnérables.

Publicité

Dans le même temps, le gouverneur de la région s’est rendu sur place, afin d’afficher son soutien aux victimes et familles des victimes. Cette situation, inattendue, s’explique par le fait que les aurtorités ne s’attendaient absolument pas à ce que Boko Haram parvienne à frapper cette zone qui, historiquement, a quasiment toujours sû résister la moindre tentative d’implantation du groupe djihadiste.

L’une des pires attaques, Boko Haram pointé du doigt

Cette résurgence de Boko Haram s’ajoute aux nombreuses attaques perpétrées depuis 2009 à la fois par ce même groupe et par d’autres orgnisations terroristes et criminelles de la région. Pour y faire face, Abuja est par ailleurs obligé de demander une aide extérieur. Les États-Unis ont, en ce sens, annoncé le renfort de leur coopération militaire avec le Nigéria.