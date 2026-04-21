Tentative de putsch contre Tinubu : de nouvelles inculpations au Nigeria

La Haute Cour fédérale d’Abuja a ouvert une procédure judiciaire contre six nouvelles personnes, mardi 21 avril, pour leur implication présumée dans la tentative de coup d’État contre le président nigérian Bola Tinubu. Les accusés comparaîtront devant la juridiction mercredi 22 avril pour répondre d’accusations de conspiration en vue de renverser le gouvernement.

Selon l’acte d’accusation du parquet nigérian, les six individus auraient agi de concert pour « faire la guerre à l’État afin d’intimider le président de la République fédérale ». Ils sont également poursuivis pour des faits de terrorisme et de haute trahison, notamment pour avoir soutenu le colonel Mohammed Alhassan Ma’aji, présenté comme le principal initiateur du plan de déstabilisation, ainsi que pour ne pas avoir alerté les autorités sur l’existence de ce complot.

Les accusés et les charges

Les inculpés sont le général de division à la retraite Mohammed Ibrahim Gana, le capitaine à la retraite Erasmus Ochegobia Victor, l’inspecteur Ahmed Ibrahim, Zekeri Umoru, Bukar Kashim Goni et Abdulkadir Sani. Chacun est tenu responsable d’avoir conspiré pour commettre un acte de terrorisme et d’avoir sciemment soutenu le colonel Ma’aji dans cette entreprise criminelle.

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Une tentative déjouée en septembre 2025

Cette poursuite intervient quelques mois après l’avortement du complot. En septembre 2025, les services de renseignement nigérians avaient démantelé le projet de coup d’État avant qu’il ne soit exécuté. En octobre de la même année, l’armée avait officiellement annoncé l’arrestation de 16 officiers militaires, bien que le gouvernement ait d’abord démenti l’existence de tout complot.

Procédure judiciaire en cours

Le sort du colonel Ma’aji, désigné comme le cerveau de la tentative, n’a pas été précisé par les autorités. Des questions subsistent sur l’articulation entre cette procédure civile et les poursuites militaires parallèles engagées contre les officiers impliqués. Le Nigeria n’a connu aucun coup d’État depuis l’instauration de sa démocratie formelle en 1999.