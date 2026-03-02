Nigeria : les rumeurs de tentative d'empoisonnement de Tinubu démenties par la présidence

La présidence nigériane a catégoriquement rejeté dimanche 1er février 2026, une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux affirmant qu’un chef cuisiner rattaché à la Villa présidentielle d’Aso Rock aurait été arrêté pour un complot visant à empoisonner le président Bola Tinubu. Les autorités qualifient l’histoire de fabrication pure.

Allégations infondées circulant en ligne

Au cours du week-end, une vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux, affirmant que le personnel de cuisine de la résidence officielle du président aurait été impliqué dans une tentative d’empoisonnement à son Tinubu. Selon le contenu de cette vidéo, un cuisinier aurait été interpellé suite à cette allégation. Aucune précision n’a été fournie sur la date exacte ou les circonstances de cette vidéo.

À lire aussi Meurtres de chrétiens : le Nigeria reproche aux USA d'encourager les terroristes

Un démenti sans équivoque de la présidence

La Présidence a formellement démenti ces affirmations. Bayo Onanuga, conseiller spécial du président chargé de l’information et de la stratégie, a qualifié le contenu vidéo de fausses informations et affirme que « l’histoire était entièrement inventée et devait être ignorée ». Selon ses déclarations, aucun membre du personnel de la cuisine d’Aso Rock n’a été arrêté, et aucune tentative d’empoisonnement contre le Président Tinubu n’a eu lieu.

Publicité

Appel au respect des canaux officiels

Face à la propagation de ces rapports non vérifiés, la présidence a exhorté le public à recourir exclusivement aux canaux de communication officiels pour accéder à des informations dignes de confiance. Les autorités ont mis en garde contre les risques que présente la diffusion de contenus infondés : provocation de panique injustifiée et affaiblissement potentiel de la sécurité nationale.