OTAN : la Russie veut militariser une frontière stratégique

Une ancienne base militaire russe, située en Carélie, région frontalière entre la Russie et la Finlande, a vu son activité redémarrer. En effet, selon la chaîne publique finlandaise Yle, l’idée n’est pas seulement de la remettre en état, mais bien de la relancer, afin d’en faire un élément stratégique de sa défense, face à l’OTAN.

Le site, qui se trouve à Petrozavodsk, capitale régionale, n’est qu’à quelques dizaines de kilomètres seulement des frontières finlandaises. Y ont été développé en quelques semaines, de nouvelles infrastructures. Du matériel militaire y a aussi été acheminé. De quoi redonner vie à cet ancien complexe militaire, laissé à l’abandon puis parfois réutiliser comme lieu d’entraînement.

La Russie renforce une base militaire proche de la frontière finlandaise

Quelques aménagement y avaient été organisés, comme des tranchées servant aux rares exercices organisés sur place. Mais depuis le printemps dernier, la situation évolue, rapidement. Les espaces boisés sont aujourd’hui dégagés, le sol nivelé et les premières rotations de camions militaires ont eu lieu.

Quel est l’objectif de Moscou ? Pour le moment, difficile de le savoir. Certains experts estiment cependant qu’une nouvelle unité pourrait voir le jour. Le site pourrait aussi devenir un point clé du futur 44e corps d’armée russe, chargé de soutenir les mouvements de troupes en Carélie, en cas de conflit avec l’OTAN.

Des travaux d’ampleur ont été réalisés

La base peut actuellement accueillir 15 000 militaires. C’est un chiffre assez important mais les travaux enclenchés laissent supposer que l’armée russe souhaite agrandir les lieux. De quoi alimenter les craintes d’un conflit d’ampleur entre les forces armées russes et les militaires de l’Alliance du Traité Atlantique-Nord.

Dans le même temps, la Chine a appelé Moscou à renforcer ses liens diplomatiques. Dans un contexte tendu, les rapports de forces évoluent. Les alliances se font, se défont, rebattant les cartes et alimentant encore davantage, l’incertitude.