Présidentielle au Bénin : Sacca Lafia reçoit une délégation du National Democratic Institute

Dans le cadre des préparatifs du scrutin présidentiel, le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia, a accordé, mardi 17 février 2026, une audience à une délégation du National Democratic Institute en mission d’évaluation préélectorale au Bénin. La séance de travail s’est déroulée en présence des membres du Conseil électoral et de la Direction générale des élections.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par l’intensification des activités préparatoires et l’intérêt soutenu des partenaires techniques pour le bon déroulement du processus électoral. Les échanges ont porté sur les dispositions organisationnelles envisagées par l’institution en charge des élections, à la lumière des expériences récentes.

Au terme de la séance, Christopher Fomunyoh, membre de la délégation du NDI, a salué la qualité des discussions, les qualifiant de « très fructueuses ». Il a indiqué que la CENA s’appuie sur les enseignements tirés des dernières élections législatives et communales pour renforcer son dispositif. « Nous avons retenu que la CENA envisage des dispositions appropriées pour que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles », a-t-il souligné, mettant en avant la volonté de l’organe de gestion des élections de garantir un processus crédible.

Sans formuler d’inquiétude particulière à ce stade, le représentant du NDI a rappelé qu’un environnement électoral compétitif requiert une attention constante afin de préserver un climat de paix et de confiance. Une posture de prudence qui correspond à la phase actuelle de la mission, encore consacrée à l’appréciation technique des préparatifs.

Évoquant le parcours démocratique du Bénin depuis les années 1990, Christopher Fomunyoh a insisté sur le rôle de référence que le pays continue d’occuper en Afrique en matière de transitions politiques. « Une fois qu’on est leader, il faut continuer à montrer la voie », a-t-il affirmé, exprimant l’espoir de voir le processus à venir renforcer davantage la crédibilité des institutions et la confiance des citoyens.

Organisation non gouvernementale engagée depuis plus de quatre décennies dans l’accompagnement des processus démocratiques à travers le monde, le NDI mène actuellement une mission d’observation technique dont les conclusions définitives seront rendues publiques à l’issue de l’ensemble du processus électoral.