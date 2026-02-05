Privées de leurs téléphones, 3 soeurs se suicident en Inde

C’est un drame auquel personne ne pouvait s’attendre. En effet, la ville de Ghaziabad, en périphérie de New Delhi s’est réveillée sous le choc après avoir appris le suicide de trois adolescentes, soeurs. En effet, dans la nuit de mercredi à jeudi, les trois jeunes femmes ont sauté par leur fenêtre après avoir été punies de téléphone.

Les faits se sont produits vers 2h15. Les trois adolescentes, âgées de 12, 14 et 16 ans, ont chuté depuis le 9e étage de leur résidence. Le bruit a réveillé les riverains, qui ont tout de suite appelé les secours. Transportées à l’hôpital, les trois jeunes filles sont finalement décédées sur place.

Trois soeurs sautent depuis le 9e étage d’un immeuble

Après l’annonce de leur décès, les parents ont découvert une lettre de huit pages dans la chambre de leurs filles. Ce document donne des explications sur les raisons associées à ce geste. Les premières constatations excluent toute intervention extérieure. Il semblerait que la raison associée à ce geste soit liée à une punition.

Publicité

Les trois soeurs étaient en fait passionnées de culture coréenne. Elles ont passé de nombreuses heures sur leurs téléphones, suivant des séries télévisées coréennes, de la musique K-Pop et participant à un jeu mobile en ligne d’origine sud-coréenne. Problème, ces jeux ont pris le pas sur tout le reste, allant même jusqu’à affecter leur scolarité.

Une enquête est en cours, les téléphones ont été saisis

Face à cette situation, les parents auraient décidé de limiter l’accès aux téléphones portables. Cette punition aurait grandement affecté le moral des trois jeunes filles. Dans le même temps, les autorités indiennes ont saisis les téléphones qui seront ensuite analysés par une unité spécialisée en cybercriminalité. Ils tenteront de déterminer à quel point les applications concernées ont pu affecter les jeunes adolescentes (mutilations, ‘invitation’ au suivide etc…).