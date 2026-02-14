Putsch manqué au Bénin : Tiani s’exprime et dit ne pas connaître Tigri

Après l’échec de la tentative de coup d’État survenue au Bénin le 7 décembre 2025, des commentaires relayés sur les réseaux sociaux ont évoqué une possible implication du Niger. Jusqu’à présent, aucune déclaration officielle des autorités béninoises n’a établi de lien direct entre Niamey et ces événements. Face à la persistance des spéculations, le président nigérien, Abdourahamane Tiani, a pris la parole pour clarifier la position de son pays.

Le chef de l’État nigérien affirme que son gouvernement n’avait aucune connaissance préalable du lieutenant-colonel Pascal Tigri avant la date des faits. « Nous ne connaissions pas Pascal Tigri, même pas de nom, avant le 7 décembre 2025. Dieu nous est témoin », a-t-il déclaré, soutenant que le Niger n’a joué aucun rôle dans l’action dirigée contre le régime du président Patrice Talon.

Parmi les éléments avancés pour étayer les accusations figure le retrait du conteneur qui obstruait la frontière entre le Niger et le Bénin, interprété par certains comme une manœuvre destinée à faciliter une fuite. Le président nigérien réfute cette lecture. Il explique que l’enlèvement de cet obstacle fait suite à une décision de justice favorable à son propriétaire, l’État étant contraint de le restituer sous peine de compensation financière. Selon lui, cette mesure relève exclusivement du respect d’une procédure judiciaire et ne répond à aucune logique sécuritaire liée aux événements du 7 décembre.

Concernant l’hypothèse d’un passage par le territoire nigérien, Abdourahamane Tiani souligne des incohérences liées à la distance. Il juge peu plausible qu’un officier des forces spéciales basé à Cotonou choisisse une frontière située à plus de 800 kilomètres, alors que celles avec le Nigeria ou le Togo sont plus proches. « Il pouvait s’exfiltrer par là, ou encore par la frontière togolaise », a-t-il fait observer.

Le président nigérien a également rejeté les informations selon lesquelles le militaire béninois aurait été transporté à Niamey à bord d’un avion appartenant à un homme d’affaires burkinabè et hébergé dans la zone ministérielle. Il qualifie ces allégations d’« aberrations », rappelant que la résidence du Premier ministre ne se trouve pas dans ce périmètre.

Pour mémoire, le 7 décembre 2025, des tirs avaient été entendus dans la capitale économique béninoise avant l’apparition à la télévision nationale d’un groupe de militaires annonçant la prise du pouvoir. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri, membre des forces spéciales, avait été présenté comme le principal meneur de cette action rapidement mise en échec.