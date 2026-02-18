Recrutement de l'armée russe au Kenya : 95 personnes identifiées dans le scandale

La guerre en Ukraine a eu d’importantes répercussions… En Afrique. C’est notamment le cas au Kenya. En effet, les autorités ont récemment annoncé que près d’une centaine de ressortissants kenyans ont été identifiés comme étant combattants engagés dans les rangs russes.

Ces informations proviennent d’un document interne du ministre des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, révélé par le quotidien The Nation. Ce rapport dresse un état des lieux fiable et surtout inédit, sur l’ampleur du phénomène des combattants étrangers qui s’engagent auprès de Moscou.

Le Kenya, inquiet sur les actions russes afin d’engager les siens au sein de son armée

Sur les 95 individus qui sont partis se battre en Ukraine, 27 sont d’ores et déjà rentrés. En outre, huit de ces personnes seraient considérées comme mortes ou disparues. Le reste combattrait actuellement aux côtés des forces russes. La majorité de ces militaires n’avait aucune formation. D’autres en revanche, ont déjà manié les armes.

Nairobi précise que ces combattants se sont rendus d’eux-mêmes auprès des forces russes afin de s’engager. Cependant, cette situation inquiète fortement le Kenya. En effet, Nairobi craint que les représentations diplomatiques au Kenya ne servent désormais de point de démarches pour un engagement militaire, fragilisant ainsi les relations entre les deux pays.

Les promesses contractuelles, respectées ?

Les militaires kenyans sont notamment attirés par les rémunérations avantageuses que proposent les forces armées russes. Après signature du contrat,ils toucheraient jusqu’à 30 000 euros. Leur solde mensuelle s’élèverait ensuite à 3 500 euros. Des compensations sont également prévues en cas de blessures. Les autorités kényanes cherchent cependant à s’assurer que ces promesses contractuelles ont été tenues.

La guerre en Ukraine en est déjà à sa quatrième année. Le conflit s’internationalise d’ailleurs, avec l’engagement de soldats venus du monde entier (Afrique, Corée du Nord, Europe) même si officiellement, les armées concernées ne sont pas entrées dans ce conflit.