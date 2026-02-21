Russie : L'Ukraine bombarde une usine de missiles stratégiques

Onze blessés. Une frappe ukrainienne a touché samedi l‘Oudmourtie, une des républiques de la Fédération de Russie selon Pravda, visant un site industriel militaire d’une importance capitale pour l’arsenal de Moscou.

Votkinsk dans le viseur

À quelque 1 500 kilomètres de la frontière ukrainienne, l’état-major général de Kyiv a confirmé avoir ciblé des installations du complexe militaro-industriel de Votkinsk. Le site produit les missiles Iskander et Oreshnik — deux vecteurs régulièrement utilisés contre le territoire ukrainien. Trois des onze blessés ont été hospitalisés, selon les autorités russes précisent des médias internationaux.

L’ampleur des dégâts matériels sur le site de production reste difficile à évaluer. Kiev parle de « cibles importantes » touchées, sans préciser davantage selon nos recoupements d’informations.

Une guerre qui frappe loin des tranchées

Depuis le démarrage de l’offensive russe en février 2022, les deux belligérants multiplient les frappes en profondeur sur les infrastructures adverses. Le 24 février de cette année-là, Poutine justifiait ainsi son offensive : « (…) j’ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Son but est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus, à un génocide par le régime de Kiev pendant huit ans. Et à cette fin, nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l’Ukraine, à traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie.«

Depuis lors, dépôts de munitions, raffineries, sites logistiques — la guerre s’étend bien au-delà de la ligne de front. L’Ukraine a progressivement développé sa capacité à frapper le territoire russe, notamment par l’usage massif de drones longue portée. Samedi, les autorités d’Oudmourtie ont confirmé l’attaque sans donner de bilan définitif sur les dommages industriels. Une enquête reste en cours.