En Russie, un militaire a été grièvement blessé par des tirs survenus ce vendredi matin, dans un immeuble résidentiel de Moscou. La victime, identifiée comme le général Vladimir Alekseïev, a été prise en charge par les secours et hospitalisée. À l’heure ou ces lignes sont écrites, nouis n’en savons pas forcément davantage sur les raisons associées à ce drame ainsi que sur ses conséquences.

Seule certitude à l’heure actuelle, une enquête a été ouverte. Les forces de l’ordre tenteront de faire toute la lumière sur cet incident, qui s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu entre l’Ukraine et la Russie, sur fonds de négociation concernant la fin (éventuelle) du conflit qui oppose les deux pays.

Un général russe touché par balles dans une résidence de Moscou

Selon les premiers retours, il apparaît qu’un homme dont l’identité n’a pas été révélée (peut être même n’est-il tout simplement pas encore identifié) a ouvert le feu à diverses reprises sur le militaire avant de précipitamment quitter les lieux. Les circonstances exactes de l’attaque restent floues.

Publicité

Vladimir Alekseïev est un militaire haut placé et respecté au sein de la hiérarchie militaire russe. Celui-ci occupe un poste clé au sein du renseignement militaire russe, le GR. Il est né en Ukraine avant de grandir en Russie ou il a suivi sa formation militaire, à Riazan. I a intégré des unités spécialisées, agissant notamment à l’étranger.

Pour le moment, aucune piste n’est privilégiée

Toutes les pistes sont actuellement étudiées. Le Comité d’Enquête ne privilégie absolument rien l’heure actuelle. Cependant, le timing interroge. Quelques heures après la fin d’une première salve de négotiations qui n’ont pas abouties à grand chose, les autorités russes pourraient y voir ici une tentative de la part des autorités ukrainiennes (ou de ses soutiens) d’influencer les prochaines négociations en vue d’un accord de paix.