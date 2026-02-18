Sommeil : voici la meilleure position pour dormir selon la science

Dormir oui, mais dans quelle position pour être sûr de pouvoir bien se reposer ? Certains médecins, notamment des cardiologues, alertent sur certaines postures qui pourraient bloquer la respiration et avoir un impact sur la circulation sanguine, extrêmement importante lorsque la nuit tombe.

En effet, lorsqu’il s’endort, le corps ralentit son activité. C’est le cœur qui joue un rôle important, même si les conditions de fonctionnement diffèrent. L’objectif, pour vous, est donc de trouver la bonne posture afin d’aider le cœur et le corps à fonctionner de la meilleure des façons possibles.

Dans quelle position dormir, pour le bien de son cœur ?

Selon plusieurs spécialistes, la position latérale est celle qui présente le plus d’avantages. Dormir sur le côté permet de maintenir les voies respiratoires dégagées. La respiration est plus simple, plus fluide, permettant ainsi d’oxygéner le corps de manière plus impactante. Le cœur travaille moins, mais de manière plus efficace.

Certains médecins vont plus loin, affirmant que le côté droit serait le plus favorable des deux côtés sur lesquels se positionner. Cette position permettrait au cœur de rester mieux stabilisé dans la cage thoracique. Sur la gauche, la position anatomique du cœur pourrait légèrement évoluer, ce qui impliquerait quelques effets négatifs, comme un moins bon fonctionnement sur le long terme.

Dormir sur le ventre pourrait entraîner certains problèmes, sur le long terme

En outre, dormir sur le côté droit pourrait permettre de réduire les risques de développer de l’apnée du sommeil. La plus mauvaise position serait celle de dormir sur le ventre. Cette posture exerce une pression sur la poitrine et peut limiter l’amplitude respiratoire. Elle oblige aussi à tourner la tête, ce qui peut entraîner des tensions dans le cou et la colonne vertébrale. Au réveil, il est ainsi possible de sentir des douleurs aux cervicales, qui peuvent entraîner des nausées, de la fatigue, des maux de tête.