Tchad : un touriste français retrouvé "mort après une chute"

Terrible drame au Tchad. En effet, un touriste français y a été retrouvé mort, deux jours après que sa disparition ait été signalée. L’information a été officiellement confirmée par le ministre tchadien de la Culture et du Tourisme, Abakar Rozi Teguil à l’occasion d’un point presse.

Lors de cette prise de parole, les autorités ont donné plus d’informations sur ce triste événement. En effet, d’après les premières informations, l’homme était âgé d’environ 70 ans. Il se trouvait au Tchad dans le cadre du Festival international des cultures sahariennes organisé à Amdjarass.

Un septuagénaire décès au Tchad au cours d’une randonnée

Le corps du randonneur a été retrouvé dans les montagnes de Bachekele. Son décès serait accidentel et serait survenu des suites d’une chute alors qu’il se promenait dans la région. Son corps a été récupéré et des constatations judiciaires devront avoir lieu dans les jours et heures à venir, avant tout rapatriement dans la capitale puis en France.

L’homme participait à une grande excursion organisée dans le massif de l’Ennedi. Il aurait cependant quitté ses guides, sans forcément les avertir, en compagnie d’un autre randonneur. Leur absence a été signalée dans la soirée, déclenchant des recherches.

Il quitte son rassemblement pour se promener seul dans les montagnes

L’un des deux hommes a été retrouvé, celui-ci expliquant avoir quitté son comparse, par peur de se perdre. Il aurait tenté de le raisonné pour revenir sur leurs pas mais, malheureusement, en vain. La suite ? Difficile de le savoir avec précision. L’enquête en cours devrait cependant permettre d’y voir un peu plus clair.

Seule certitude, l’homme est tombé de plusieurs mètres. La famille de la victime, en France, a été contactée et les formalités seront bientôt activées pour que le corps soit ramené en France, avant que les proches du défunt ne se décide à procéder.