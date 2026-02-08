Tentative d'assassinat d'un général russe : le tireur arrêté à Dubaï et extradé vers Moscou

Le 6 février 2026, plusieurs coups de feu ont retenti dans un immeuble résidentiel situé sur l’autoroute Volokolamsk, à Moscou. La cible : le lieutenant-général Vladimir Alekseïev, premier adjoint du chef de la Direction principale du renseignement militaire russe (GRU). Touché à plusieurs reprises, l’officier de 64 ans a été immédiatement transporté à l’hôpital dans un état grave. Deux jours après cette attaque spectaculaire, les autorités russes annoncent avoir identifié, traqué et arrêté l’auteur présumé des tirs, loin du sol russe.

Le FSB annonce l’arrestation du tireur présumé du général Alekseïev à Dubaï

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a révélé dimanche 8 février que le suspect avait été interpellé aux Émirats arabes unis. L’homme, identifié comme Lubomir Korba, citoyen russe né en 1960 et originaire de la région de Ternopil, en Ukraine, aurait pris la fuite quelques heures seulement après l’attaque. Selon le FSB, Korba s’est envolé pour Dubaï immédiatement après avoir commis son acte, mais les autorités émiriennes, sollicitées par Moscou, l’ont appréhendé sur place avant de le remettre à la partie russe.

D’après les éléments communiqués par le Comité d’enquête russe, Korba aurait tiré au moins trois fois sur le général à l’aide d’un pistolet Makarov équipé d’un silencieux. Après les tirs, il aurait jeté l’arme dans une congère à proximité de la scène, puis quitté les lieux en empruntant les transports en commun, avant de gagner l’aéroport. L’homme a été inculpé de tentative de meurtre sur un militaire et de possession illégale d’armes à feu.

Le FSB a également identifié deux complices présumés. Viktor Vassine, citoyen russe, a été arrêté à Moscou. Une femme, Zinaida Serebritskaya, qui aurait résidé dans le même immeuble que le général, a quant à elle réussi à quitter le territoire russe pour rejoindre l’Ukraine. La recherche des commanditaires de l’opération se poursuit.

Moscou accuse les services secrets ukrainiens d’avoir commandité l’attentat contre le chef adjoint du GRU

Les accusations portées par Moscou donnent à cette affaire une dimension directement liée au conflit en cours. Le Comité d’enquête affirme que Korba serait arrivé en Russie fin décembre 2025 « sur les instructions des services spéciaux de Kiev » pour y perpétrer cet attentat. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a pour sa part accusé l’Ukraine de chercher à torpiller les négociations de paix en cours, soulignant que le général Alekseïev occupait un poste stratégique au sein du GRU, dont le chef, Igor Kostioukov, dirige la délégation russe aux pourparlers.

Du côté ukrainien, le ministre des Affaires étrangères Andriï Sibiga a catégoriquement démenti toute implication de Kiev dans cet attentat, selon des propos rapportés par l’agence Reuters.

Cette attaque n’est pas un cas isolé. En décembre 2024, le commandant des troupes de protection NBC, le général Igor Kirillov, avait été tué par l’explosion d’un engin piégé dissimulé dans une trottinette électrique devant son immeuble à Moscou. L’Ukraine avait ultérieurement revendiqué cet assassinat. En avril 2025, le général Iaroslav Moskalik, chef adjoint de la Direction opérationnelle principale de l’état-major, avait également été abattu dans la ville de Balashikha.

Quant au général Alekseïev, sanctionné par les Occidentaux pour son rôle présumé dans des cyberattaques et accusé d’avoir orchestré l’empoisonnement de l’ancien espion Sergueï Skripal au Royaume-Uni en 2018, il aurait depuis repris conscience, selon plusieurs sources russes. Son état de santé reste toutefois sous surveillance étroite.